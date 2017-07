Officiel : Mavuba quitte le LOSC pour la République Tchèque

Dans : LOSC, Mercato, Foot Europeen.

Après neuf saisons de bons et loyaux services du côté de Lille, Rio Mavuba quitte les Dogues. En effet, ce vendredi matin, le club nordiste a officiellement annoncé le départ de son ancien capitaine vers le AC Sparta Praha. À 33 ans, et non désiré par Marcelo Bielsa, le milieu de terrain français va donc découvrir la République Tchèque, où il a signé un contrat de trois saisons.