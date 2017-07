Officiel : Ezequiel Ponce débarque en prêt au LOSC

Dans : LOSC, Mercato, Serie A.

Le mercato estival du LOSC ne s'arrête plus. Ce lundi, le club nordiste a annoncé l'arrivée d'un dixième joueur en la personne d'Ezequiel Ponce. Très bon avec les jeunes de l'AS Roma en 2015 avant de réaliser une belle saison en Liga en prêt à Granada, l’international U20 argentin pose effectivement ses valises à Lille. Fan de Trezeguet, Ponce est prêté une saison avec option d'achat par le club de la Louve.

« Je suis heureux de rejoindre le LOSC. Je viens avec beaucoup d’ambition et je compte donner le meilleur de moi-même. Je suis par ailleurs ravi de faire partie de l’équipe de Marcelo Bielsa qui a coaché par le passé les Newell’s Old Boys, mon club formateur. C’est un entraîneur qui a déjà prouvé qu’il savait faire évoluer les jeunes comme moi. J'espère ainsi progresser et marquer des buts pour l'équipe », a déclaré le nouveau Dogue, qui a donc hâte de travailler sous les ordres de Bielsa en Ligue 1.