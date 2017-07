Dans : LOSC, Mercato, Liga.

Arrivé mercredi soir à Séville, Sébastien Corchia a passé sans encombre la visite médicale et s’est engagé dans la foulée avec le FC Séville. L’arrière droit de 26 ans quitte donc le LOSC pour une somme estimée entre 5 et 6 ME. Il s’est engagé pour qautre ans avec le club andalou.