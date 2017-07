Mercato : Lille vient concurrencer l'OM et l'OL pour Munir

Dans : LOSC, Mercato, Liga, OL, OM.

À la recherche d'un autre attaquant en vue de la saison prochaine, le LOSC de Marcelo Bielsa a les yeux tournés vers Barcelone.

Cet été, pour lancer pleinement son projet « Unlimited », Lille a déjà recruté six joueurs majeurs, à savoir Malcuit, Pépé, Araujo, Thiago Mendes, Ié et Ponce. Malgré tous ces renforts, le mercato des Dogues n'est pas encore fini. Si la double arrivée des Brésiliens Thiago Maia et Caju en provenance de Santos est bouclée, le LOSC ne s’arrêtera pas là. En effet, selon Orange, Marc Ingla était à Barcelone vendredi pour parler mercato. Si les noms de Paco Alcacer (Barça) et de Felipe Caicedo (Espanyol Barcelone) circulent ces dernières heures, le club nordiste se serait plutôt mis en tête de recruter Munir El Haddadi.

Déjà pisté par deux clubs de Ligue 1 cet été, entre Marseille et Lyon, l'international espagnol est sur le départ du côté du Barça, qui réclame 15 ME pour lâcher son attaquant, encore sous contrat jusqu'en 2019. Suite à un prêt fructueux à Valence, avec qui il a marqué six buts en Liga, le joueur de 21 ans pourrait donc débarquer en Ligue 1 cet été. Et à l'heure actuelle, c'est bien Lille qui semble en pole position...