Mercato : Bielsa recrute deux nouveaux Brésiliens au LOSC

Dans : LOSC, Mercato, Foot Mondial.

Encore et toujours en quête de nouveaux renforts, même si Lille a déjà recruté une bonne dizaine de joueurs durant ce mercato estival, Marcelo Bielsa s'apprête à accueillir deux nouvelles recrues. En effet, selon L'Equipe, Thiago Maia et Caju devraient signer au LOSC ce dimanche. Les deux Brésiliens arrivent en provenance de Santos. Pisté par le PSG, le milieu de 20 ans arrive via un transfert sec de 14 millions d'euros, alors que le latéral gauche de 21 ans débarque en prêt.