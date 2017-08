LOSC : Visé par un complot, Bielsa s'emporte contre un journaliste

Dans : LOSC, Ligue 1.

Déjà battu à deux reprises en championnat, Lille n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison.

Surtout à Strasbourg (défaite 3-0), où Kévin Malcuit et Thiago Mendes, blessés, avaient dû quitter la pelouse après 20 minutes de jeu. Interrogé à la fin du match, Marcelo Bielsa avait donné une leçon à la presse pour expliquer que ces blessures n’avaient rien à voir avec sa préparation physique. Mais contre Caen une semaine plus tard (défaite 0-2), c’est Yassine Benzia qui devait abandonner les siens en raison d’une blessure aux adducteurs. Du coup, un journaliste a osé relancer le débat, provoquant la colère de l’entraîneur lillois !

« Pardonnez ma vanité mais cela fait 30 ans que j'interprète les intentions des journalistes, a réagi l’Argentin. Je sais qui veut vraiment parler de foot et qui ne veut pas. Le visage et la gestuelle sont déjà des indicateurs. Vous ne savez pas interpréter les données. Vous chercher un conflit là où il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'info, on crée l'info en essayant d'opposer les membres d'un groupe, en l'occurrence le staff et les joueurs. Je vais faire tout mon possible pour éviter qu'un média divise le groupe que je dirige. Votre objectif est de chercher comment vous allez nous diviser. Ce procédé est destructeur. » Décidément, il se passe toujours quelque chose pendant les conférences de presse d’EL Loco.