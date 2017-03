LOSC : Passi sait comment finir la saison en beauté

Dans : LOSC, Ligue 1.

Franck Passi, entraîneur du LOSC, après le match nul contre Toulouse (1-1) : « Si l'on n'avait pas pris au moins un point cela aurait été immérité. Il faut féliciter les joueurs car ils se sont battus jusqu'au bout. Les joueurs montrent qu'ils ont du courage et qu'ils ont envie de se battre. Je loue leur état d'esprit. Pour la fin de saison, il faut gagner de la confiance, c'est ça l'objectif car avec de la confiance tout est plus facile. Avec cette confiance, si on gagne plus de matchs en championnat, on peut aussi espérer aller plus loin en Coupe de France ».