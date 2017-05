LOSC : Passi confirme qu'il quitte Lille et ne sera pas l'adjoint de Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

A deux jours du déplacement du LOSC à Monaco, Franck Passi n'a pas échappé à une question sur son avenir, lui qui devra céder sa place à Marcelo Bielsa sur le banc de Lille. Et l'actuel technicien du coach nordiste n'a pas souhaité faire durer le suspense, confirmant qu'il allait partir à la fin de l'actuelle saison. Une décision que l'ancien adjoint de Bielsa à l'OM assume totalement et sans aucun sentiment négatif.

« Je voulais l’annoncer la semaine prochaine, mais apparemment tout le monde le sait, ce n'est donc plus la peine de ne pas le dire. Je ne serai plus au LOSC la saison prochaine. J'ai décidé de continuer comme numéro un. Il y a des clubs qui m'appellent ou prennent contact avec mon agent. On en est au stade des prémices des contacts (…) Marcelo Bielsa est là depuis le jour où je suis arrivé. Comme je voulais être numéro un, la messe était dite. J'ai connu une très bonne période de ma carrière avec Marcelo Bielsa. Mais j'espère désormais pouvoir choisir un club avec un projet, développer une équipe. J'aime le jeu, avoir le ballon dans les pieds, pouvoir attaquer. J'ai envie de profiter pleinement de mon métier, donc je choisirai en fonction du projet, en dépassant le côté affectif. Nous ne sommes que des intérimaires, explique Franck Passi, qui n’est pas du tout amer concernant ce qui lui est arrivé. Je remercie les dirigeants qui m'ont fait confiance. Tous les gens qui travaillent ici. Mon staff. Aujourd'hui, cela semble facile mais quand je suis arrivé nous étions 18e (…) Le LOSC va pouvoir démarrer son propre projet à partir de juillet. Je souhaite une grande réussite à Marcelo Bielsa.»