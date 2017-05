LOSC : L'effet Bielsa fait déjà des miracles avec Corchia

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Annoncé sur le départ du côté de Lille en vue du prochain mercato estival, Sébastien Corchia hésite finalement à rester dans son club à cause de l'arrivée de Marcelo Bielsa.

Arrivé en LOSC en 2014 en provenance de Sochaux avec le statut de grand espoir du football français, Sébastien Corchia a pleinement répondu aux attentes placées en lui. Cadre du club nordiste et titulaire indiscutable dans le couloir droit de la défense, Corchia réalise une belle saison, malgré les difficultés collectives de son équipe. Meilleur latéral droit de Ligue 1 en termes de duels remportés cette saison, l'international tricolore a fait le tour en France, où il dépasse la barre des 300 matchs à 26 ans. Malgré cela et l'intérêt prononcé de certains clubs anglais, comme Arsenal, Corchia n'est pas encore sûr de quitter Lille lors du prochain mercato estival.

« J'ai entendu parler de l'intérêt de clubs anglais à mon égard. C'est flatteur. Pour être franc, je ne sais pas ce qui va se passer. La Premier League est, bien sûr, d'un excellent niveau. Tout comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou notre Ligue 1. Quand on vient de la L1, qui est un championnat assez physique, cela ne doit pas être difficile de réussir en Premier League. J'ai encore une année sur mon bail actuel avec Lille. Les négociations se poursuivent, mais je ne sais pas si elles vont aboutir. Peut-être que le club veut me vendre. Je n'ai jamais dit que je voulais quitter le club à tout prix. Le nouveau projet, avec le nouveau propriétaire et l'arrivée de Marcelo Bielsa, semble vraiment très intéressant. Tout est possible donc. Et rien n'est décidé. Je n'écarte pas un départ vers l'étranger. Pour l'instant néanmoins, je suis concentré sur les derniers matchs de la saison avec Lille. Je veux que l'on finisse le plus haut possible en championnat », a lâché, sur le site Goal, Corchia, qui envisage donc de rester au Stade Pierre-Mauroy une saison supplémentaire, ne serait-ce que pour évoluer sous les ordres de Bielsa.