LOSC : Bourreau de l’OL, il s’attaque à l’OM

Joueur formé à l’Olympique Lyonnais, Yassine Benzia avait fait très mal à son ex-club récemment en inscrivant un doublé au Parc OL pour permettre à Lille de s’imposer (1-2) à Lyon.

L’attaquant lillois, qui a eu parfois du mal à se situer au LOSC entre les changements d’entraineur et les bouleversements de l’effectif, est désormais un joueur qui compte dans la rotation nordiste. Et s’il avoue avoir peut-être livré son meilleur match face à Lyon, il espère bien que cela se confirmera contre l’autre olympique, celui de Marseille, lors de la rencontre prévue le week-end prochain. Il en va aussi du maintien pour Lille, qui doit confirmer sa dernière victoire arrachée à Nancy.

« Je suis à la disposition du coach et je jouerais là où il choisit de me mettre, même si je pense que c’est effectivement en jouant dans l’axe que je peux au mieux exprimer mes qualités. Après j’ai la chance d’être polyvalent et de pouvoir évoluer sur un côté, comme à Lyon (1-2) par exemple. Et j’étais forcément content personnellement d’inscrire ce doublé face à mon club formateur. Mais je me souviens surtout que le contexte sportif n’était pas facile pour nous. Nous étions aussi à ce moment-là en crise de points. Je veux aider mon club à pouvoir remonter au classement. Ce n’est pas facile à vivre, je ne vais pas le cacher. Mais on ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, car on a mal débuté ce championnat. On a donc la place qu’on mérite. L’OM ? C’est toujours une grosse affiche. On se doit de l’emporter, peu importe l’adversaire. D’autant que cela fait un bon moment qu’on n’a pas gagné devant nos supporters (en L1, il faut remonter au 10/12/16, contre MHSC, 2-1). Il faudra donc tout mettre en œuvre pour prendre ces trois points. Marseille a une très bonne équipe, des atouts offensifs, mais il faut vraiment remédier à cette crise de résultats à domicile. Pour y parvenir, on devra évoluer en bloc et mettre l’agressivité nécessaire dans ce type de rencontre », a prévenu Yassine Benzia sur le site officiel de son club. En tout cas, une victoire de Lille sur Marseille permettrait à Lyon de faire un pas de plus vers la conservation de son actuelle quatrième place.