LOSC : Bielsa ne s'en cache pas, Lille l'inquiète

Dans : LOSC, Ligue 1.

Marcelo Bielsa (coach de Lille, après la défaite contre Caen) : « Nous avons des doutes suite à ce match, j'ai conscience du niveau affiché par mon équipe, c'est ma responsabilité. Notre production d'ensemble a été insuffisante, il y a une régression de notre part si on prend en compte les matches contre Strasbourg et Caen. Avec les joueurs dont je dispose, nous devrions mieux jouer et bien sûr, cela m'inquiète (…) Aujourd'hui, il y a eu une opposition entre deux styles de jeu et Caen a réussi à faire ce qu'il était venu chercher (...) Nous avons eu une grosse possession de balle, mais nous avons manqué de profondeur. Je dirais même qu'on a eu trop de possession de balle par rapport aux occasions qu'on s'est procuré. On s'attendait à ce genre de match, mais les solutions que j'ai proposées n'ont pas été à la hauteur. »