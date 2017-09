LOSC : Bielsa en danger ? Oui, et pour cinq raisons

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Attendu comme le messie du côté de Lille après une première demi-saison compliquée sous la direction de Gérard Lopez, Marcelo Bielsa ne répond pas encore présent, et les doutes apparaissent.

Une seule victoire en six journées de Ligue 1, voici le premier bilan de Bielsa au LOSC. Dix-septième du championnat, Lille n'a plus gagné depuis le 6 août dernier. Autant dire que la mayonnaise Bielsa a bien du mal à prendre. Pourtant, l'entraîneur argentin a eu les pleins pouvoirs cet été avec notamment un recrutement estimé à 70 ME. Sauf que tout ceci ne suffit pas, et la situation d'El Loco est de plus en plus inconfortable à Lille car il commence à agacer en interne, et ce pour cinq raisons.

Selon RMC, la collaboration entre Bielsa et Luis Campos n'est pas idyllique, surtout que certains choix du coach, et notamment le fait de placer le milieu Thiago Maïa à gauche de la défense, « demeurent incompris ». Le dossier Joao Sacramento, le responsable de la cellule vidéo, pose aussi problème puisqu'il vient d'être écarté par Bielsa, après avoir émis des doutes sur les méthodes de l'entraîneur, qui donne souvent sa composition d'équipe en conférence de presse d'avant-macth.

De plus, les joueurs se sentent un peu coupés du monde au domaine de Luchin, où ils vivent sans croiser les salariés du club. Les supporters, eux, ne valident pas les faits du coach puisqu'une seule séance a été ouverte au public depuis le début de saison. Ce qui a une répercussion dans les abonnements, bloqués à 23 000, soit à peine plus que la saison passée. Et dernier point qui a irrité, c'est le départ surprise de De Préville à Bordeaux en toute fin de mercato. Une véritable perte qui se ressent actuellement puisque le LOSC n'a plus marqué depuis quatre matchs. Le projet « LOSC Unlimited », visant le Top 5 en fin de saison, est donc loin d'être parfait...