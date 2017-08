Lille : Une ancienne cible de l'OL pour oublier Abdennour ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, OL.

Proche de signer au Zénith Saint-Pétersbourg dimanche soir, Aymen Abdennour s’est finalement engagé avec l’Olympique de Marseille. Un renfort bienvenu pour la défense phocéenne, particulièrement aux abois face à l’AS Monaco (6-1) lors de la quatrième journée de Ligue 1. Dans ce dossier, l’OM était en concurrence avec West Ham, Everton, Crystal Palace mais aussi avec le LOSC de Marcelo Bielsa, qui apprécie particulièrement le profil de l’international tunisien.

Cependant, l’ancien défenseur du TFC n’avait qu’une idée en tête : rallier Marseille. C’est désormais chose faite, et Lille n’a plus que deux petites journées de mercato pour trouver un défenseur central capable de stabiliser sa défense. A en croire les informations de Nabil Djelit, les Dogues cibleraient désormais Eliaquim Mangala, toujours à Manchester City après avoir été suivi par Lyon et certaines écuries italiennes durant le mercato. Financièrement, le club nordiste sera-t-il prêt à se plier aux exigences du club britannique ? Dossier à suivre de près…