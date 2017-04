Lille : Passi est prêt à sacrifier sa carrière pour Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Entraîneur principal de Lille, Franck Passi sait qu’il devra laisser sa place à Marcelo Bielsa la saison prochaine. Alors quel avenir pour le Français ?

Difficile d’en savoir plus pour le moment. Régulièrement interrogé sur le sujet, l’ancien coach adjoint de l’Olympique de Marseille ne cesse de répéter qu’il n’acceptera plus un poste de numéro 2. Passi ne veut plus rester dans l’ombre, ce qui l’a poussé à refuser l’offre du président marseillais Jacques-Henri Eyraud, après l’arrivée de Rudi Garcia en octobre dernier. Mais il faut croire que l’Argentin a quelque chose de spécial...

« Être adjoint de Bielsa ? C’est possible. Tout est possible, a répondu Passi au journaliste de Canal+ Olivier Tallaron. Une régression ? Je ne vis pas le foot comme ça. Je vis le foot avec des intérêts, des ambitions ou des projets qui me plaisent. Pour l’instant, on n’a pas parlé depuis décembre. Je mène à bien ma mission. Pour qu’il y ait un futur, il faut un présent. Il faut se sauver. » Pas sûr que le natif de Bergerac accepte un second rôle en Ligue 2.