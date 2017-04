Real-Bayern : Pierre Ménès demande la vidéo, et vite

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich fait office de véritable plébiscite pour la vidéo dans le football selon Pierre Ménès, qui estime que cela aurait évité quelques grosses bourdes qui ont aidé le club espagnol à se qualifier ce mardi soir. « Et but hors-heu. Comme ça, c’est complet. La vidéo vite », a expliqué le consultant de Canal+, conforté par son confrère Paul Le Guen, pour qui ce match prouve qu’il n’y a pas le choix que de proposer cette aide aux arbitres.

Et but hors-jeu. Comme ça c'est complet #lavideovite — Pierre Ménès (@PierreMenes) 18 avril 2017