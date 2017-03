Le miracle Leicester continue, la Juventus confirme

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le champion d’Angleterre surprise a remonté son retard face au FC Séville pour s’imposer 2-0. Leicester est rejoint par la Juventus en quarts de finale.

Le FC Séville va certainement regretter longtemps de ne pas s’être imposé plus largement à l’aller. Mais le 2-1 en Andalousie n’a finalement pas été suffisant, puisque Leicester a effectué le match parfait, avec ses moyens, et une énorme efficacité. A l’image de ce premier but de Morgan, qui ouvrait le score avec la jambe sur un ballon qui filait au second poteau (1-0, 27e). La surprise se confirmait avec un tir précis à ras de terre d’Albrighton (2-0, 54e). Les Sévillans dominaient copieusement, mais Nasri perdait ses nerfs et voyait rouge (74e). Cela n’empêchait pas un improbable pénalty d’être sifflé pour les Espagnols, mais N’Zonzi voyait Schmeichel s’interposer (80e). Rien ne pouvait arriver à Leicester, qui n’est toutefois pas l’équipe la plus effrayante des quarts de finalistes.

Tout le contraire de la Juventus, qui avait fait le plus dur au Portugal, et a confirmé sa supériorité avec une victoire 1-0 face à Porto. Tout s’est joué avant la pause, lorsque Pereira sauvait une reprise de Higuain sur sa ligne de la main. Pénalty transformé par Dybala (1-0, 42e), et carton rouge pour le coupable, ce qui mettait déjà fin au maigre suspense.