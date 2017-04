LdC : Le Real Madrid et l'Atlético en ballotage favorable !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tout comme Monaco, le Real Madrid a frappé un grand coup en s'imposant ce mercredi soir à Munich (1-2) grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. De son côté, l'Atlético a dominé Leicester (1-1) avec un penalty signé Griezmann. Les deux clubs espagnols sont en bonne position pour rejoindre les demi-finale de la Ligue des champions.

Pour leurs retrouvailles, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane se sont rendus coup pour coup, mais au final c'est le coach français du Real Madrid qui pouvait avoir le sourire. Car en s'imposant 2 à 1 ce mercredi à l'Allianz Arena, les Merengue ont fait la très grosse opération. Pourtant, les choses avaient mal commencé pour le Real, Vidal ouvrant le score d'une belle reprise de la tête (1-0, 25e). Et les Bavarois étaient proche de doubler la mise juste avant la pause, le même Vidal ratant un penalty généreusement accordé par l'arbitre (45e+1).

Dès la reprise, les Madrilènes allaient calmer l'ambiance du stade allemand grâce à Cristiano Ronaldo qui égalisait (1-1, 47e) d'une belle volée du droit. Pour Munich, les choses tournaient au vinaigre avec l'expulsion logique de Javier Martinez (61e). A dix contre onze, les joueurs d'Ancelotti souffraient, et après avoir buté sur un Neuer génial, Cristiano Ronaldo doublait la mise, marquant là son 100e but en Coupe d'Europe (1-2, 77e). Le score en restait là et le Real Madrid semble bien parti dans sa quête d'une nouvelle Ligue des champions.

De son côté, le match entre l'Atlético Madrid et Leicester a été nettement plus terne. Mais la victoire des Colchoneros (1-0) grâce à un but sur penalty de Griezmann permet à la formation espagnole d'envisager sereinement la suite avant le quart de finale retour de Ligue des champions dans une semaine en Angleterre.