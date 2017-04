LdC : L'arbitrage, Ancelotti, Cristiano Ronaldo, Zidane fait le bilan

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Zinedine Zidane, entraineur du Real Madrid, après la qualification face au Bayern Munich : « On a joué l’une des meilleures équipes du monde, la meilleure contre qui ont a pu jouer cette saison. Ils ont bien joué, ils nous ont mis en difficulté mais on ne s’est pas énervé, on a su garder notre calme, même si on n’est jamais à l’abri de faire de temps en temps une erreur et cela les a remis dans le match. C’est bien de se qualifier. Avec Ancelotti, on parlé un peu des arbitres, il n’était pas content, je ne l’étais pas non plus. Je ne vais pas commencer aujourd’hui à parler des arbitres, car ils font un travail difficile. Cristiano Ronaldo, dans les moments importants, il est toujours là pour faire la différence. Il en met encore trois ce soir, il fait peur. Enfin, pour nous, il fait du bien ». (source Canal+)