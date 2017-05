LdC : Entre la Juventus et Monaco, il n'y a pas eu débat

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Face à une formation turinoise d'une solidité défensive hallucinante, l'AS Monaco est tombé de haut ce mercredi soir (0-2). Sauf miracle, la Juventus retrouvera probablement le Real Madrid en finale.

L'AS Monaco le savait, pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, il fallait absolument prendre à défaut une défense de fer, la Vieille Dame n'ayant encaissé que deux buts, contre Séville et l'OL, depuis le début de la Ligue des champions. Et les joueurs de la Principauté s'y employaient dès le coup d'envoi à l'image de ces deux grosses occasions pour Mbappé, l'attaquant vedette de l'ASM butant sur un Buffon toujours impeccable (13e et 16e).

Mais comme souvent face à la Juventus, il ne fallait pas 50 occasions pour que les Italiens trouvent la faille. Sur une talonnade inspiré de Daniel Alves, Higuain trompait Subasic d'une belle frappe (0-1, 29e). A partir de cet instant, on se doutait bien que les choses allaient être compliquées pour Monaco. Car la Juve n'est pas du genre à se relâcher. Et en plus, sur une main de Marchisio, l'arbitre n'accordait pas un penalty évident à l'ASM (45e).

La seconde période ressemblait étrangement à la première avec des occasions pour le club de la Principauté, mais également un but signé Higuain. Sur un centre de Dybala, l'Argentin ne laissait aucune chance au portier monégasque et doublait la mise (0-2, 59e). Avec cet avantage, la Juventus resserrait encore les rangs et si la formation de Jardim poussait pour tenter de marquer le but de l'espoir, Buffon et sa défense ne laissaient rien passer. Dans une semaine, au Juventus Stadium, cela ressemblera à une mission pour l'AS Monaco.