Juventus : Malgré la victoire, Allegri allume un de ses joueurs

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

La Juventus a récité une partition parfaite ce mercredi à Monaco, s’imposant 0-2 et effectuant un énorme pas vers la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. De quoi satisfaire grandement Massimiliano Allegri, qui a loué les performances de Daniel Alves, Buffon ou encore Higuain. En revanche, Miralem Pjanic en a pris pour son grade de la part de l’entraineur turinois.

« Je suis très en colère contre Pjanic. Il pourrait devenir l’un des trois meilleurs milieux de terrain du monde, mais à chaque fois qu’il rate une passe, on dirait que c’est la fin du monde pour lui. Il doit se calmer et se détendre, car à l’heure actuelle, on ne voit qu’une partie de son potentiel. Il faut rester concentré », a sermonné le coach de la Vieille Dame, qui aimerait voit son joueur franchir un cap dans son comportement sur le terrain.