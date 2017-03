Indice UEFA : C’est fait, la France a balayé le Portugal et la Russie

Dans : Coupe d'Europe, OL, Monaco.

Un an après avoir perdu sa cinquième place à l’indice UEFA, la France est mathématiquement assurée de récupérer cette place derrière le carré des grands championnats.

Et ce grâce à une excellente semaine avec les qualifications de Monaco et de Lyon, avec les points de bonus qui vont avec, tandis que le Portugal et même la Russie ont perdu tout le monde en route. Dès lors, la France, qui a désormais 4,5 points d’avance sur la Russie et 5,5 sur le Portugal remet les choses en place. En théorie, cela garantira au troisième de Ligue 1 lors de la saison 2017-18 de ne pas passer par deux tours préliminaires, mais seulement un, lors de la saison 2018-19. Mais avec la réforme de la Ligue des Champions, cela a de grandes chances d’être inutile à ce niveau précis. Devant, si l’Espagne est toujours seule au monde, l’Italie pourrait, pour la première fois depuis 2007, marquer moins de points UEFA que la France si la tendance de ces dernières semaines devait se confirmer.