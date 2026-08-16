PSG : Barcola, la crainte d'un terrible échec prend de l'ampleur

Sacré Dautel pour PSG c'est fini la fête pour Barcola notamment et pour L'OL c' l'OL est gourmand : on voit bien dans quel camp tu es Dautel
Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.
Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.
lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....
Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!
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Une tendance se confirme au PSG sur ce mercato : le club a considérablement durci sa position dans les négociations. Le dossier Diomande l’avait déjà illustré, celui de Suzuki vient le confirmer. Même fermeté dans les discussions avec Liverpool pour Barcola, qui s’étirent dans le