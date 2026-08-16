Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola, la crainte d'un terrible échec prend de l'ampleur

PSG16 août , 8:40
parClaude Dautel
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Les jours passent et Bradley Barcola est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Du côté de Liverpool, on commence à sérieusement s'inquiéter car le PSG est désormais très dur dans les négociations.
Luis Enrique va faire des choix ce dimanche lors du Trophée des champions qui seront observés du côté d'Anfield, car si l'entraîneur du PSG lance Bradley Barcola dans le grand bain contre le RC Lens, cela confirmera que les choses se tendent. Depuis samedi, et le refus parisien très brutal de faire signer Zion Suzuki en raison de la gourmandise de ses agents, le club de Nasser Al-Khelaifi a envoyé un signal à tout le monde, on ne rigole plus lorsque l'on négocie avec les champions d'Europe. Longtemps considéré comme un club facile à manipuler, le Paris Saint-Germain a démontré dans les dossiers Diomande et Suzuki que la fête était finie. Et Liverpool, qui prend le PSG de haut dans les négociations pour faire venir Bradley Barcola, pourrait le payer au prix fort comme le confirme Abdellah Boulma, journaliste proche du club de la capitale.

Liverpool joue au petit malin avec le PSG

Pour notre confrère, à force de ne pas faire d'offre plus proche des attentes du Paris Saint-Germain, à savoir autour de 160 millions d'euros, les Reds pourraient déchanter. « Une tendance se confirme au PSG sur ce mercato : le club a considérablement durci sa position dans les négociations. Le dossier Diomande l’avait déjà illustré, celui de Suzuki vient le confirmer. Même fermeté dans les discussions avec Liverpool pour Barcola, qui s’étirent dans le temps… », fait remarquer Abdellah Boulma. Car en effet, nous sommes désormais à 15 jours de la fermeture du mercato d'été et il y a toujours presque 50 millions d'euros entre la meilleure offre de Liverpool et l'attente du PSG. Et même si du côté des Anglais, on pense que Paris va craquer et baisser son prix pour Bradley Barcola après avoir fait signer Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts, la tendance n'est pas réellement dans ce sens.
Il faut désormais savoir ce que va faire l'ancien Lyonnais si son transfert vers Liverpool ne se fait pas avant la fin du marché des transferts. A priori, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ne semble pas vouloir partir au bras de fer et pense que les deux clubs vont finir par s'entendre. Mais du côté de Liverpool, on se méfie désormais terriblement de ce PSG très brutal dans sa gestion des transferts.

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Sacré Dautel pour PSG c'est fini la fête pour Barcola notamment et pour L'OL c' l'OL est gourmand : on voit bien dans quel camp tu es Dautel

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Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.

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Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.

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lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....

PSG : Barcola, la crainte d'un terrible échec prend de l'ampleur

Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!

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