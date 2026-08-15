PSG : Coup de théâtre, Suzuki ne signera pas à Paris

PSG : Coup de théâtre, Suzuki ne signera pas à Paris

PSG15 août , 17:43
parClaude Dautel
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Attendu depuis plusieurs jours au Paris Saint-Germain, et alors que tout semblait bouclé, Zion Suzuki ne signera pas avec les champions d'Europe. Les agents du gardien de but ont été trop gourmands et le PSG a aussitôt déchiré son offre.
Tout comme pour Yan Diomandé, les agents de Zion Suzuki ont fait capoter le transfert du gardien de but international japonais de Parme vers le PSG. Alors que tout était bouclé, et que les deux clubs commençaient à s'échanger des documents, les représentants du joueur ont fait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'ils exigeaient une commission supérieure à ce qui avait été prévu entre les différentes parties. Et la réponse du Luis Campos n'a pas tardé, le dirigeant parisien prévenant ses homologues du club italien que, compte tenu de cette nouvelle exigence venue des agents de Zion Suzuki, ils renonçaient définitivement à son transfert lors de ce mercato estival, précise Le Parisien. Une décision brutale qui montre l'intransigeance du Paris Saint-Germain alors qu'un accord verbal avait été trouvé il y a cinq jours.

Le PSG refuse de céder aux demandes des agents

Du côté des champions d'Europe, on ne veut plus faire l'objet de ce genre de surenchère de la part de l'entourage des joueurs. Et le cas de Zion Sukuzi arrive quelques semaines après une fin similaire avec Yan Diomandé. Pour l'instant, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain va se mettre en quête d'un nouveau gardien de but, sachant que Luis Enrique avait validé la venue du gardien de but japonais. Mais, comme l'entraîneur espagnol du PSG l'a encore rappelé il y a quelques heures, de nombreux joueurs se proposent désormais au Paris Saint-Germain, Luis Enrique rappelant qu'il exigeait seulement que ceux qui rejoignent son vestiaire aient le bon esprit. S'agissant de Suzuki, il s'agit plutôt de ses agents qui sont à remettre en cause.

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Du côté de Lucas Chevalier, annoncé du côté de la Juventus, cette décision de ne pas faire signer le gardien de but de Parme relance forcément tout. Le portier français du PSG, numéro 2 dans la hiérarchie derrière Matvei Safonov, peut de nouveau croire à ses chances, ce qui n'aurait pas été le cas si Zion Suzuki avait signé à Paris. Concernant ce dernier, Fabrizio Romano affirme qu'il pourrait finalement rejoindre Aston Villa.
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Je suis supporter lyonnais mais j'espere de tout coeur revoir Bordeaux en L1 . Des clubs comme Bordeaux, Reims, saint Étienne, Le Havre, Auxerre, Nantes etc on ecrit l'histoire du foot français.

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Maintenant le rival de marseille sera sûrement le Pfc ....oh la gueule et encore c est pas gagner contre eux .

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Parler foot avec toi ?? Alors deja tu comprend rien au ballon , secondo t'as toujours ete un gros buveur de jus des dirigeants le vrai mastre en personne, et par dessus le marché t'es un sale fachos de merde.. Avec les parisiens et lyonnais tu veux parler foot ?? Ils sont pas objectif pour un sous et par dessus le marché haineux au possible, les bons gars sont parti je dois etre le plus ancien marseillais depuis 2011 que je commente sur ce site ..il reste plus que des connard comme toi

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Préféré la Turquie que marseille !!!ce club est devenu bien bas !!! Ça va etre dur de finir dans les 3 premiers....avec le pfc Strasbourg lyon Monaco Rennes lille ....😬😬

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Oui payer 450k par mois pour kondogbia faut vraiment être débile... 500k pour hojlberg c'est légèrement mieux mais toujours aussi con^^ et combien pour aubam ?? Tu parles d argent dépensé pour Paris mais regarde combien a claqué l américain pour aucun trophée après tu viendra parler trompette 🎺

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