PSG : Coup de théâtre, Suzuki ne signera pas à Paris

Attendu depuis plusieurs jours au Paris Saint-Germain, et alors que tout semblait bouclé, Zion Suzuki ne signera pas avec les champions d'Europe. Les agents du gardien de but ont été trop gourmands et le PSG a aussitôt déchiré son offre.

Le Parisien. Une décision brutale qui montre l'intransigeance du Paris Saint-Germain alors qu'un accord verbal avait été trouvé il y a cinq jours. Tout comme pour Yan Diomandé, les agents de Zion Suzuki ont fait capoter le transfert du gardien de but international japonais de Parme vers le PSG. Alors que tout était bouclé, et que les deux clubs commençaient à s'échanger des documents, les représentants du joueur ont fait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'ils exigeaient une commission supérieure à ce qui avait été prévu entre les différentes parties. Et la réponse du Luis Campos n'a pas tardé, le dirigeant parisien prévenant ses homologues du club italien que, compte tenu de cette nouvelle exigence venue des agents de Zion Suzuki, ils renonçaient définitivement à son transfert lors de ce mercato estival, précise. Une décision brutale qui montre l'intransigeance du Paris Saint-Germain alors qu'un accord verbal avait été trouvé il y a cinq jours.

Le PSG refuse de céder aux demandes des agents

Du côté des champions d'Europe, on ne veut plus faire l'objet de ce genre de surenchère de la part de l'entourage des joueurs. Et le cas de Zion Sukuzi arrive quelques semaines après une fin similaire avec Yan Diomandé. Pour l'instant, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain va se mettre en quête d'un nouveau gardien de but, sachant que Luis Enrique avait validé la venue du gardien de but japonais. Mais, comme l'entraîneur espagnol du PSG l'a encore rappelé il y a quelques heures, de nombreux joueurs se proposent désormais au Paris Saint-Germain, Luis Enrique rappelant qu'il exigeait seulement que ceux qui rejoignent son vestiaire aient le bon esprit. S'agissant de Suzuki, il s'agit plutôt de ses agents qui sont à remettre en cause.