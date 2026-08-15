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Le PSG officialise la signature de Ferran Torres jusqu'en 2031

PSG15 août , 11:20
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain a officialisé ce samedi la signature de Ferran Torres. Le champion du monde espagnol quitte le FC Barcelone pour un montant estimé à 50 millions d'euros et il s'entraîne déjà avec ses nouveaux coéquipiers sous les ordres de Luis Enrique.
« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9 », précise le PSG dans un communiqué. « Je suis très heureux de démarrer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et le coach Luis Enrique de m'offrir l'opportunité de rejoindre cette équipe, que j'espère aider à remporter le plus de trophées possibles », a confié Ferran Torres après sa signature avec les champions d'Europe.
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Trés bonne recrue pour le PSG ...

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t en as encore au coin de la bouche

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