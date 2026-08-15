Le PSG officialise la signature de Ferran Torres jusqu'en 2031

Essaie d'avoir un peu d'intelligence de tps à autre. On part de très loin mais t'as toutes tes chances, courage.
Trés bonne recrue pour le PSG ...
t en as encore au coin de la bouche
Discours pour protéger le joueur, mais non, il n'a pas été bon dès les premières minutes du match, sur ses placements, déplacements, tacles...
L'année prochaine ce sera au tour de 80M car dernière année est c'est le club acheteur qui fixera le prix .
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Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain ! ✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9. 🔴🔵 ➡️ urlr.me/ushBxT