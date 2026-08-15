Nice : Elye Wahi de retour, Ineos s'en mêle

Très prudent au mercato, l'OGC Nice tente de faire revenir Elye Wahi. Mais pour y parvenir, le Gym doit composer avec son actionnaire principal, Ineos, lequel a été appelé à la rescousse pour boucler cette opération validée par le joueur.

Elye Wahi a largement contribué au maintien de Nice en Ligue 1 lors du barrage face à l'AS Saint-Etienne. C'est pourquoi, les dirigeants sudistes ont pensé à lui cet été au moment de composer leur effectif. Sauf que l'avant-centre de 23 ans a encore quatre ans de contrat avec Francfort et que les dirigeants allemands sont plus enclins à le vendre qu'à le prêter une saison de plus. Pour le Gym, qui ne roule pas sur l'or et a en plus vu l'un de ses rares renforts, Fabrice Abergel se blesser gravement , l'opération n'était pas simple. Mais Nice-Matin confirme qu'une première bonne nouvelle est venue d'Elye Wahi en personne. L'attaquant aurait accepté de baisser très nettement son salaire, lequel est actuellement de 300.000 euros par mois. Malgré cela, l'OGC Nice a besoin de cash pour convaincre Francfort.

Ineos prêt à faire un petit geste pour Nice

Et c'est Ineos, le propriétaire anglais du club azuréen, qui a été appelé à la rescousse afin de tenter d'aboutir à un accord avec l'Eintracht Francfort. Il s'agirait pour Ineos de garantir l'option d'achat d'Elye Wahi, à savoir autour de 15 millions d'euros. Selon nos confrères, même si l'investisseur anglais souhaite vendre l'OGC Nice, il pourrait accepter de le faire pour une raison relativement logique. Si le Gym, désormais entraîné par Olivier Pantaloni, rame encore au classement de Ligue 1 comme ce fut le cas la saison passée, alors Ineos ne pourra pas tirer grand-chose d'une cession du club.

Au contraire, en recrutant Elye Wahi et en donnant des ambitions sportives nettement meilleures, Jim Ratcliffe pourrait faire grimper le prix d'une possible vente de l'OGC Nice. De quoi rentabiliser les 15 millions d'euros mis dans la possible signature de l'avant-centre international ivoirien de 23 ans.