TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vainqueur de la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa (2-1) mercredi, le Paris Saint-Germain va tenter d'enchaîner avec un nouveau titre. Cette fois, les Parisiens visent un nouveau sacre dans le Trophée des Champions face au Racing Club de Lens.

Quelle heure pour Lens - PSG ?

dimanche 16 août à 20h45. Contrairement à la précédente édition au Koweït, la rencontre se jouera dans l'Hexagone, et plus précisément à Bollaert. Les Sang et Or , couronnés en Coupe de France la saison dernière, recevront le champion de France le

Sur quelle chaîne suivre Lens - PSG ?

Une semaine avant la reprise du championnat, Ligue 1+ fera aussi sa rentrée à l'occasion de ce Trophée des Champions. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel retransmettra le match en exclusivité. Ce sera l'occasion pour elle de présenter son nouveau consultant Clément Grenier.

Les compos probables de Lens - PSG

Face à Aston Villa mercredi, les Parisiens ont montré qu'ils étaient déjà prêts, ne serait-ce que sur le plan mental. Avec un nouveau trophée en vue, le quadruple tenant du titre devrait se présenter avec un onze proche de l'équipe type de Luis Enrique. L'attaquant français Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d'envoi de la Supercoupe d'Europe, pourrait bien débuter contre les Sang et Or.

La composition probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Zaïre-Emery - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Zaïre-Emery - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Du côté lensois, même s'il n'a pas participé aux matchs de préparation, le gardien Robin Risser a de grandes chances de récupérer sa place après son retour de vacances samedi dernier, soit deux jours avant la date prévue. Le reste du onze devrait se rapprocher des choix opérés par Dino Toppmöller lors des récentes rencontres, notamment avec les cadres Matthieu Udol et Florian Thauvin, ou la recrue Michaël Cuisance.

La composition probable de Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Nawrocki - Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol - Thauvin, Edouard, Sima.