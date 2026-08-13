Doué

TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV13 août , 14:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Vainqueur de la Supercoupe d'Europe contre Aston Villa (2-1) mercredi, le Paris Saint-Germain va tenter d'enchaîner avec un nouveau titre. Cette fois, les Parisiens visent un nouveau sacre dans le Trophée des Champions face au Racing Club de Lens.

Quelle heure pour Lens - PSG ?

Contrairement à la précédente édition au Koweït, la rencontre se jouera dans l'Hexagone, et plus précisément à Bollaert. Les Sang et Or, couronnés en Coupe de France la saison dernière, recevront le champion de France le dimanche 16 août à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre Lens - PSG ?

Une semaine avant la reprise du championnat, Ligue 1+ fera aussi sa rentrée à l'occasion de ce Trophée des Champions. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel retransmettra le match en exclusivité. Ce sera l'occasion pour elle de présenter son nouveau consultant Clément Grenier.

Lire aussi

Canal+ se fait piquer un consultant vedette par Ligue 1+Canal+ se fait piquer un consultant vedette par Ligue 1+

Les compos probables de Lens - PSG

Face à Aston Villa mercredi, les Parisiens ont montré qu'ils étaient déjà prêts, ne serait-ce que sur le plan mental. Avec un nouveau trophée en vue, le quadruple tenant du titre devrait se présenter avec un onze proche de l'équipe type de Luis Enrique. L'attaquant français Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d'envoi de la Supercoupe d'Europe, pourrait bien débuter contre les Sang et Or.
La composition probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Zaïre-Emery - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Du côté lensois, même s'il n'a pas participé aux matchs de préparation, le gardien Robin Risser a de grandes chances de récupérer sa place après son retour de vacances samedi dernier, soit deux jours avant la date prévue. Le reste du onze devrait se rapprocher des choix opérés par Dino Toppmöller lors des récentes rencontres, notamment avec les cadres Matthieu Udol et Florian Thauvin, ou la recrue Michaël Cuisance.
La composition probable de Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Nawrocki - Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol - Thauvin, Edouard, Sima.

Super Cup

16 août 2026 à 20:45
LensLens logo
20:45
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Articles Recommandés
Maitland-Niles
OL

L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles

ol lucas perri star du mercato son prix explose iconsport 259809 0249 1 395261
OM

OM : Infidèle à l’OL, Perri stoppe son transfert

ICONSPORT_364140_0066
Bordeaux

CNOSF : Bordeaux se prépare au pire

ICONSPORT_371767_0342
OL

OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma

Fil Info

13 août , 14:30
L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles
13 août , 13:30
OM : Infidèle à l’OL, Perri stoppe son transfert
13 août , 13:00
CNOSF : Bordeaux se prépare au pire
13 août , 12:40
OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma
13 août , 12:20
PSG : Victoire pour Chevalier, Suzuki va repartir
13 août , 12:00
L’OM a trouvé le remplaçant d’Aguerd en Italie
13 août , 11:30
ASSE : Les Verts surcotés, il lance les hostilités
13 août , 11:00
Le PSG lésé, le Trophée des Champions doit disparaître
13 août , 10:32
EdF : Zidane présente son staff, avec Fabien Barthez

Derniers commentaires

« Vous les médias », Nasser Al-Khelaïfi, faut pas le chauffer avec Barcola

1 Dembélé 2 Kvara 3 Doué 4 Akliouche 5 godts 6 Ferran torres Barcola. Au revoir et merci pour les 120/140 m

OM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélation

effectivement tu t y connais mdrr

OM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélation

faux. c est bien a TA gueule que je crache

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Pas de doute toi tu es l'idiot de ton village. Tu me fais trop rire. Je ne réponds pas à côté, je te répète que je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Juste t'emmerder. Et rien d'autre. Tu es trop limité pour les conversations sérieuses. Toi y'en à comprendre?

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading