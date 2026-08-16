OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre

OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre

OL16 août , 8:20
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais doit encore se séparer d'un ou plusieurs joueurs. Les noms de Pavel Sulc et Malick Fofana circulent, mais s'agissant de l'ailier international belge, le club de Michele Kang se montre trop gourmand.
Alors que la fin du mercato se profile, et que Lyon a officialisé vendredi la signature de Zachary Athekame, le club rhodanien doit encore vendre un joueur, si c'est à un prix élevé, ou plusieurs joueurs. Parmi les joueurs régulièrement cités sur le départ, il y a Pavel Sulc, qui semble cependant ne plus avoir réellement de clubs lancés à ses trousses, et surtout Malick Fofana, qui intéresse des équipes italiennes et plus récemment turques. Mais à en croire les médias transalpins, l'Olympique Lyonnais est très gourmand s'agissant du jeune ailier belge et cela bloque actuellement toutes les négociations. Le très sérieux quotidien italien La Repubblica indique que l'OL exige 40 millions d'euros pour laisser partir Malick Fofana, à qui il reste deux ans de contrat. Et déjà l'AS Rome, qui voulait recruter l'attaquant lyonnais, n'est pas loin de jeter l'éponge.

Fofana trop cher, Lyon est gourmand

Même si les dirigeants romains considèrent que Malick Fofana a des qualités, ils savent aussi que ce dernier sort d'une saison presque blanche suite à sa grave blessure à la cheville en octobre dernier. Selon Nicollo Maurelli, journaliste pour La Repubbica, du côté de la Roma, non seulement on refuse de payer les 40 millions d'euros exigés par l'Olympique Lyonnais, mais en plus on envisageait plutôt un prêt payant avec option d'achat pour l'ailier belge. Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'AS Rome, apprécie énormément Malick Fofana, lequel lui rappelle Ademola Lookman, qu'il a eu sous ses ordres à l'Atalanta, mais il sait que ses dirigeants ne peuvent pas se permettre de faire des folies au mercato, même si la Roma est qualifiée pour la Ligue des champions.
Exit donc l'AS Rome, mais également adieu Galatasaray dont le nom avait également circulé ces derniers jours. Le club turc n'envisage pas de faire signer Malick Fofana, et surtout à ce prix de 40 millions d'euros. Si l'Olympique Lyonnais veut réellement vendre l'international belge, ce qui reste à démontrer, il faudra probablement faire un petit geste financier.

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Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre

Sacré Dautel pour PSG c'est fini la fête pour Barcola notamment et pour L'OL c' l'OL est gourmand : on voit bien dans quel camp tu es Dautel

OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre

Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.

OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre

Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.

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lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....

PSG : Barcola, la crainte d'un terrible échec prend de l'ampleur

Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!

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