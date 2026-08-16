OL : Malick Fofana, ça tourne au vinaigre

L'Olympique Lyonnais doit encore se séparer d'un ou plusieurs joueurs. Les noms de Pavel Sulc et Malick Fofana circulent, mais s'agissant de l'ailier international belge, le club de Michele Kang se montre trop gourmand.

Fofana trop cher, Lyon est gourmand

Même si les dirigeants romains considèrent que Malick Fofana a des qualités, ils savent aussi que ce dernier sort d'une saison presque blanche suite à sa grave blessure à la cheville en octobre dernier. Selon Nicollo Maurelli, journaliste pour La Repubbica, du côté de la Roma, non seulement on refuse de payer les 40 millions d'euros exigés par l'Olympique Lyonnais, mais en plus on envisageait plutôt un prêt payant avec option d'achat pour l'ailier belge. Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'AS Rome, apprécie énormément Malick Fofana, lequel lui rappelle Ademola Lookman, qu'il a eu sous ses ordres à l'Atalanta, mais il sait que ses dirigeants ne peuvent pas se permettre de faire des folies au mercato, même si la Roma est qualifiée pour la Ligue des champions.

Exit donc l'AS Rome, mais également adieu Galatasaray dont le nom avait également circulé ces derniers jours. Le club turc n'envisage pas de faire signer Malick Fofana, et surtout à ce prix de 40 millions d'euros. Si l'Olympique Lyonnais veut réellement vendre l'international belge, ce qui reste à démontrer, il faudra probablement faire un petit geste financier.