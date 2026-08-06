Officiel : Le PSG fait signer Akliouche pour 50 ME





Le mercato du PSG a mis du temps, mais il est enfin lancé. Le club de la capitale a annoncé la signature de Maghnès Akliouche, qui portera le numéro 11. L’international français de 24 ans a rejoint Paris pour cinq ans, jusqu’en 2031.

« Signer au Paris Saint-Germain est une immense fierté. Ayant grandi en Île-de-France, rejoindre un club aussi prestigieux représente énormément pour moi et ma famille. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour la confiance qu'ils m'accordent, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagnées jusqu'à ce jour. J'ai hâte de porter ce maillot, de continuer à progresser au sein de ce grand club et de tout donner pour défendre les couleurs du PSG devant ses supporters », a fait savoir le joueur arrivé de l’AS Monaco pour un transfert de 50 millions d’euros.