OM : Hojbjerg a refusé le brassard de capitaine

Les propos de Bruno Genesio sur la décision qui lui a été imposée par les dirigeants marseillais de ne pas donner à Pierre-Emile Hojbjerg le brassard de capitaine ont fait du bruit. Mais une scène oubliée par les caméras apporte un éclairage légèrement différent.

C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je voulais être complètement franc, et je vais l'être, ce n'est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié et je dois me soumettre à certaines obligations. Voilà, donc on l'a fait. » L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas fait dans la langue de bois en évoquant le fait que c'est Timothy Weah qui était le capitaine de son équipe face à l'Atlético de Madrid, vendredi soir au Vélodrome. Furieux de la décision du joueur danois de refuser l'offre de Newcastle, qui proposait 15 millions d'euros à l'OM et lui proposait de garder son salaire de 500.000 euros par mois, les dirigeants de l'OM, Frank McCourt en tête, ont donc demandé à Bruno Genesio de retirer le brassard à Hojbjerg. Mais, durant le match, le milieu de terrain, a refusé lui-même de mettre ce fameux brassard.

Hojbjerg n'a pas voulu du brassard à la 87e

La Tribune OM. En effet, lorsque l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a décidé de remplacer Timothy Weah par Kelyann Bezahaf, à la 87e minute du match, l'international nord-américain est allé vers Pierre-Emile Hojbjerg pour lui transmettre le brassard de capitaine. Et ce dernier a refusé, Weah donnant alors ce brassard à Neal Maupay, qui n'en demandait pas tant. Cette scène n'a pas été filmée en direct par Ligue 1 +, qui diffusait cette rencontre amicale entre l'OM et l'Atlético de Madrid, mais plusieurs témoins l'ont confirmée au compte spécialisé

Pierre-Emile Hojbjerg ne s'étant pas exprimé après la rencontre, on ne sait pas réellement les raisons qui ont poussé ce dernier à refuser, mais il est évident que la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. Tout cela mettant également en porte-à-faux Bruno Genesio, pris entre le marteau et l'enclume, et qui a fait le choix de défendre un joueur qu'il aimerait conserver tout au long de la saison.