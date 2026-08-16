OM : Hojbjerg a refusé le brassard de capitaine

OM : Hojbjerg a refusé le brassard de capitaine

OM16 août , 9:30
parClaude Dautel
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Les propos de Bruno Genesio sur la décision qui lui a été imposée par les dirigeants marseillais de ne pas donner à Pierre-Emile Hojbjerg le brassard de capitaine ont fait du bruit. Mais une scène oubliée par les caméras apporte un éclairage légèrement différent.
« C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je voulais être complètement franc, et je vais l'être, ce n'est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié et je dois me soumettre à certaines obligations. Voilà, donc on l'a fait. » L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas fait dans la langue de bois en évoquant le fait que c'est Timothy Weah qui était le capitaine de son équipe face à l'Atlético de Madrid, vendredi soir au Vélodrome. Furieux de la décision du joueur danois de refuser l'offre de Newcastle, qui proposait 15 millions d'euros à l'OM et lui proposait de garder son salaire de 500.000 euros par mois, les dirigeants de l'OM, Frank McCourt en tête, ont donc demandé à Bruno Genesio de retirer le brassard à Hojbjerg. Mais, durant le match, le milieu de terrain, a refusé lui-même de mettre ce fameux brassard.

Hojbjerg n'a pas voulu du brassard à la 87e

En effet, lorsque l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a décidé de remplacer Timothy Weah par Kelyann Bezahaf, à la 87e minute du match, l'international nord-américain est allé vers Pierre-Emile Hojbjerg pour lui transmettre le brassard de capitaine. Et ce dernier a refusé, Weah donnant alors ce brassard à Neal Maupay, qui n'en demandait pas tant. Cette scène n'a pas été filmée en direct par Ligue 1+, qui diffusait cette rencontre amicale entre l'OM et l'Atlético de Madrid, mais plusieurs témoins l'ont confirmée au compte spécialisé La Tribune OM.
Pierre-Emile Hojbjerg ne s'étant pas exprimé après la rencontre, on ne sait pas réellement les raisons qui ont poussé ce dernier à refuser, mais il est évident que la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. Tout cela mettant également en porte-à-faux Bruno Genesio, pris entre le marteau et l'enclume, et qui a fait le choix de défendre un joueur qu'il aimerait conserver tout au long de la saison.

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Sacré Dautel pour PSG c'est fini la fête pour Barcola notamment et pour L'OL c' l'OL est gourmand : on voit bien dans quel camp tu es Dautel

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Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.

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Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.

OM : Hojbjerg a refusé le brassard de capitaine

lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....

PSG : Barcola, la crainte d'un terrible échec prend de l'ampleur

Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!

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