OM : Accord total, un défenseur XXL dit oui à Marseille

OM : Accord total, un défenseur XXL dit oui à Marseille

OM16 août , 8:00
parClaude Dautel
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A deux semaines de la fin du marché estival des transferts, l'OM a trouvé un accord avec un défenseur international français. Marseille pourra faire une offre quand Frank McCourt donnera le feu vert.
On connait les conditions actuelles pour que l'Olympique de Marseille lance son mercato, à savoir que plusieurs joueurs partent encore et le temps presse pour Grégory Lorenzi et Stéphane Richard. Mais l'OM se prépare également à lancer de grandes manœuvres dans la toute fin du mercato, lorsque Frank McCourt estimera que cette fois son club est en règle avec ce que la DNCG a demandé. Alors le responsable du recrutement de Marseille prépare des dossiers, et c'est dans ce cadre que, selon Foot Mercato, un accord a été trouvé ce week-end avec Jean-Clair Todibo, le défenseur international français qui a encore trois ans de contrat avec West Ham. Le club londonien ayant été relégué en Championship, les dirigeants anglais veulent forcément alléger leur effectif, et même s'ils ont déboursé 40 millions d'euros pour faire venir Jean-Clair Todibo de Nice, ils seront ouverts à toutes les possibilités.

L'OM a le feu vert de Todibo pour négocier

Avant de se lancer dans de longues négociations avec West Ham, il fallait d'abord aboutir à un accord avec le défenseur français de 26 ans, et c'est donc chose faite depuis quelques heures. Jean-Clair Todibo est prêt à venir rejoindre l'effectif de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, même s'il sait qu'il lui faudra faire un effort salarial, et il laisse désormais les dirigeants du club phocéen se lancer dans des discussions qui seront probablement complexes avec leurs homologues londoniens. Car même si la valeur de Todibo sur Transfermarkt est estimée à 22 millions d'euros, c'est un prix que l'OM ne mettra pas pour faire signer le défenseur révélé à Toulouse, Marseille préférant probablement un prêt avec option d'achat afin de baisser l'impact de ce renfort sur son budget 2026-20267. L'accord avec le joueur est une première étape, Grégory Lorenzi doit désormais le concrétiser.

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En attendant, le fait qu'un joueur comme Jean-Clair Todibo accepte de venir à l'Olympique de Marseille dans des conditions qui ne seront pas faciles compte tenu des mesures budgétaires drastiques dictées par la DNCG montre que le club phocéen a toujours un véritable attrait. Alors que la fin du mercato se profile, et que la saison de Ligue 1 débute vendredi contre Strasbourg pour l'OM, la signature du défenseur français serait un vrai joli coup avec des moyens limités.
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Sacré Dautel pour PSG c'est fini la fête pour Barcola notamment et pour L'OL c' l'OL est gourmand : on voit bien dans quel camp tu es Dautel

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Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.

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Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.

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lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....

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Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!

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