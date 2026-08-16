OM : Accord total, un défenseur XXL dit oui à Marseille

A deux semaines de la fin du marché estival des transferts, l'OM a trouvé un accord avec un défenseur international français. Marseille pourra faire une offre quand Frank McCourt donnera le feu vert.

L'OM a le feu vert de Todibo pour négocier

Avant de se lancer dans de longues négociations avec West Ham, il fallait d'abord aboutir à un accord avec le défenseur français de 26 ans, et c'est donc chose faite depuis quelques heures. Jean-Clair Todibo est prêt à venir rejoindre l'effectif de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, même s'il sait qu'il lui faudra faire un effort salarial, et il laisse désormais les dirigeants du club phocéen se lancer dans des discussions qui seront probablement complexes avec leurs homologues londoniens. Car même si la valeur de Todibo sur Transfermarkt est estimée à 22 millions d'euros, c'est un prix que l'OM ne mettra pas pour faire signer le défenseur révélé à Toulouse, Marseille préférant probablement un prêt avec option d'achat afin de baisser l'impact de ce renfort sur son budget 2026-20267. L'accord avec le joueur est une première étape, Grégory Lorenzi doit désormais le concrétiser.

En attendant, le fait qu'un joueur comme Jean-Clair Todibo accepte de venir à l'Olympique de Marseille dans des conditions qui ne seront pas faciles compte tenu des mesures budgétaires drastiques dictées par la DNCG montre que le club phocéen a toujours un véritable attrait. Alors que la fin du mercato se profile, et que la saison de Ligue 1 débute vendredi contre Strasbourg pour l'OM, la signature du défenseur français serait un vrai joli coup avec des moyens limités.