PSG : 21 ans et 55ME, Godts s'amuse de la pression

Sauf si son agent fait capoter son transfert, Mika Godts sera un attaquant du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Âgé de 21 ans, le joueur belge va arriver avec le poids de son transfert à 55 millions d'euros sur les épaules, mais cela ne l'inquiète pas.

Le Parisien. L'occasion pour ses anciens entraîneurs de dire tout le bien qu'ils pensaient du jeune attaquant de l'Ajax, et notamment de reconnaître que ce dernier avait la capacité d'assumer la pression. Une qualité dont il va devoir faire preuve car porter le maillot des doubles champions d'Europe est un cran au-dessus que celui de jouer pour un club aussi prestigieux que l'Ajax. Compte tenu des récents événements intervenus avec Yan Diomande et Zion Suzuki, on ne peut pas jurer que Mika Godts sera un joueur du PSG, mais tout indique quand même que l'attaquant belge de l'Ajax Amsterdam va s'engager rapidement avec les champions d'Europe. Tandis que les deux clubs finissent de s'entendre sur le financement de ce transfert , ceux qui connaissent bien Mika Godts en ont dit un peu plus sur le caractère du joueur de 21 ans dans. L'occasion pour ses anciens entraîneurs de dire tout le bien qu'ils pensaient du jeune attaquant de l'Ajax, et notamment de reconnaître que ce dernier avait la capacité d'assumer la pression. Une qualité dont il va devoir faire preuve car porter le maillot des doubles champions d'Europe est un cran au-dessus que celui de jouer pour un club aussi prestigieux que l'Ajax.

Mika Godts adore la pression

Entraîneur de différentes équipes de jeunes avec la Belgique, David Penneman pense que Mika Godts ne sera plus impressionné que cela de jouer au Paris Saint-Germain et surtout d'avoir sur les épaules le poids de son transfert à 55 millions d'euros. « C’est un joueur qui aime la pression, il a besoin de ça. Et à ce niveau-là, tu as besoin de ce genre de joueurs. Il va devoir s’adapter rapidement et montrer qu’il est capable de jouer au PSG mais ça ne lui fait pas peur. Dans les grands moments, il sera là », confie le technicien, convaincu que Mika Godts va briller dans la capitale. Un avis partagé, toujours dans le quotidien francilien, par Koen Daerden, patron du centre de formation de La Gantoise, club où Godts s'est fait connaître. « Le mental est le plus important dans le football et Mika a toujours été très fort dans cet aspect. Il a toujours su ce qu’il voulait, il pouvait être têtu quand il était jeune, mais c’est la nature des vrais gagnants », reconnait ce dernier.

Luis Enrique va donc récupérer un joueur au caractère bien trempé, ce qui est plutôt une bonne au Paris Saint-Germain, même si Mika Godts va tout de même devoir intégrer un groupe qui vit très bien. L'attaquant de 21 ans, qui aura de la concurrence, est désormais attendu au tournant, car du côté du PSG on a prévenu tout le monde, cette saison Paris veut faire le Grand Chelem et surtout le « three-peat » en Ligue des champions.