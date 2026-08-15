Luis Enrique

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

PSG15 août , 16:00
parClaude Dautel
14
Ajouter comme source préférée sur Google
Luis Enrique l'a confié à la veille du Trophée des champions contre Lens, le mercato du Paris Saint-Germain est d'autant plus aisé que désormais les joueurs se bousculent pour venir rejoindre le club de la capitale.
L'entraîneur espagnol du PSG est un technicien heureux, car ce samedi il a vu débarquer dans son effectif Ferran Torres, un attaquant qu'il connaît bien et qu'il voulait faire signer chez les champions d'Europe. Luis Campos a bien mené sa mission, et ce samedi, Paris a donc officialisé la signature du champion du monde pour les cinq prochaines saisons. En conférence de presse, Luis Enrique a dit tout le bien qu'il pensait de Ferran Torres, et il en a profité pour évoquer l'actuel marché des transferts, lequel devrait être marqué par plusieurs signatures. Évoquant cette période trouble de la saison, durant laquelle le Paris Saint-Germain a parfois fait n'importe quoi, l'ancien entraîneur du Barça et de la Roja admet que désormais les joueurs sont très tentés à l'idée de rejoindre le club de la capitale.

Le PSG a désormais l'embarras du choix

Comme cela a été le cas pour Ferran Torres, et bientôt pour Mika Godts, ce sont les joueurs qui ont fait le forcing pour rejoindre Paris. Même si le PSG est toujours généreux niveau salarial, c'est surtout l'aspect sportif, et ce qu'a montré l'équipe de Luis Enrique sur la scène européenne, qui attire les joueurs. « Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain en ce moment. C’est un moment spécial pour tous les Parisiens, et il y a vraiment énormément de gens qui veulent jouer ici. Mais pour nous, en tant que staff et direction sportive, c’est très difficile de trouver des joueurs qui s’adaptent exactement à ce que nous voulons. Il y a des joueurs de très haute qualité, mais qui n’ont pas le niveau de ce que nous cherchons pour venir. Mais, en termes de nombre de joueurs, c’est un moment très positif », a reconnu Luis Enrique.
Ce qui est certain, c'est qu'après le fiasco du trio Mbappé-Messi-Neymar, et le virage décidé par Nasser Al-Khelaifi, le choix de faire venir Luis Enrique a été celui du siècle. Car depuis que ce dernier est sur le banc du PSG, tout a changé pour le club de la capitale, et notamment son image auprès des autres clubs, du public et des joueurs.
Articles Recommandés
Psg Coup De Theatre Suzuki Ne Signera Pas A Paris
PSG

PSG : Coup de théâtre, Suzuki ne signera pas à Paris

Bordeaux La Fff Porte Un Coup Fatal Aux Girondins
Bordeaux

Bordeaux : La FFF porte un coup fatal aux Girondins

Bein Sports Pourrait Faire Une Enorme Surprise A Ses Abonnes
TV

Bein Sports pourrait faire une énorme surprise à ses abonnés

Paixao Annonce En Turquie Lom En Panique
OM

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Fil Info

15 août , 17:43
PSG : Coup de théâtre, Suzuki ne signera pas à Paris
15 août , 17:03
Bordeaux : La FFF porte un coup fatal aux Girondins
15 août , 16:30
Bein Sports pourrait faire une énorme surprise à ses abonnés
15 août , 15:30
Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique
15 août , 15:00
OL : Athekame déjà victime d'une grande injustice
15 août , 14:30
Nkunku viré, l'AC Milan n'en veut plus
15 août , 14:00
OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin
15 août , 13:30
Le PSG va payer Mika Godts de manière très spéciale
15 août , 13:00
OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Derniers commentaires

Bordeaux : La FFF porte un coup fatal aux Girondins

Je suis supporter lyonnais mais j'espere de tout coeur revoir Bordeaux en L1 . Des clubs comme Bordeaux, Reims, saint Étienne, Le Havre, Auxerre, Nantes etc on ecrit l'histoire du foot français.

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Maintenant le rival de marseille sera sûrement le Pfc ....oh la gueule et encore c est pas gagner contre eux .

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Parler foot avec toi ?? Alors deja tu comprend rien au ballon , secondo t'as toujours ete un gros buveur de jus des dirigeants le vrai mastre en personne, et par dessus le marché t'es un sale fachos de merde.. Avec les parisiens et lyonnais tu veux parler foot ?? Ils sont pas objectif pour un sous et par dessus le marché haineux au possible, les bons gars sont parti je dois etre le plus ancien marseillais depuis 2011 que je commente sur ce site ..il reste plus que des connard comme toi

Paixão annoncé en Turquie, l'OM en panique

Préféré la Turquie que marseille !!!ce club est devenu bien bas !!! Ça va etre dur de finir dans les 3 premiers....avec le pfc Strasbourg lyon Monaco Rennes lille ....😬😬

PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Oui payer 450k par mois pour kondogbia faut vraiment être débile... 500k pour hojlberg c'est légèrement mieux mais toujours aussi con^^ et combien pour aubam ?? Tu parles d argent dépensé pour Paris mais regarde combien a claqué l américain pour aucun trophée après tu viendra parler trompette 🎺

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading