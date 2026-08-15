PSG : Tout le monde veut signer à Paris, le constat est fou

Luis Enrique l'a confié à la veille du Trophée des champions contre Lens, le mercato du Paris Saint-Germain est d'autant plus aisé que désormais les joueurs se bousculent pour venir rejoindre le club de la capitale.

L'entraîneur espagnol du PSG est un technicien heureux, car ce samedi il a vu débarquer dans son effectif Ferran Torres, un attaquant qu'il connaît bien et qu'il voulait faire signer chez les champions d'Europe. Luis Campos a bien mené sa mission, et ce samedi, Paris a donc officialisé la signature du champion du monde pour les cinq prochaines saisons . En conférence de presse, Luis Enrique a dit tout le bien qu'il pensait de Ferran Torres, et il en a profité pour évoquer l'actuel marché des transferts, lequel devrait être marqué par plusieurs signatures. Évoquant cette période trouble de la saison, durant laquelle le Paris Saint-Germain a parfois fait n'importe quoi, l'ancien entraîneur du Barça et de la Roja admet que désormais les joueurs sont très tentés à l'idée de rejoindre le club de la capitale.

Le PSG a désormais l'embarras du choix

Comme cela a été le cas pour Ferran Torres, et bientôt pour Mika Godts, ce sont les joueurs qui ont fait le forcing pour rejoindre Paris. Même si le PSG est toujours généreux niveau salarial, c'est surtout l'aspect sportif, et ce qu'a montré l'équipe de Luis Enrique sur la scène européenne, qui attire les joueurs. « Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain en ce moment. C’est un moment spécial pour tous les Parisiens, et il y a vraiment énormément de gens qui veulent jouer ici. Mais pour nous, en tant que staff et direction sportive, c’est très difficile de trouver des joueurs qui s’adaptent exactement à ce que nous voulons. Il y a des joueurs de très haute qualité, mais qui n’ont pas le niveau de ce que nous cherchons pour venir. Mais, en termes de nombre de joueurs, c’est un moment très positif », a reconnu Luis Enrique.

Ce qui est certain, c'est qu'après le fiasco du trio Mbappé-Messi-Neymar, et le virage décidé par Nasser Al-Khelaifi, le choix de faire venir Luis Enrique a été celui du siècle. Car depuis que ce dernier est sur le banc du PSG, tout a changé pour le club de la capitale, et notamment son image auprès des autres clubs, du public et des joueurs.