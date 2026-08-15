OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

OL15 août , 21:40
parClaude Dautel
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Agé de 33 ans, Clinton Mata ne se ménage jamais pour l'Olympique Lyonnais. Mais le défenseur angolais l'avoue sans peine, les matchs à répétition ont des effets concrets sur sa forme physique.
La saison passée, Clinton Mata a joué 44 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, et le défenseur lyonnais est bien parti pour ne pas se ménager non plus cette année, puisqu'il a participé aux deux premiers matchs officiels contre le Sparta Prague. Le natif de Verviers, en Belgique, a un comportement professionnel, mais dans la vidéo retraçant la saison 202-2026 mise en ligne par le club de Michele Kang, Clinton Mata avoue que la répétition des matchs de Ligue 1 et d'Europa League laisse des traces physiques dont il ressent les effets au quotidien. Un constat forcément inquiétant pour le joueur de l'OL, qui précise que ses coéquipiers du même âge ont le même genre de problème, ce qui ne les empêche pas de tout donner pour l'Olympique Lyonnais.

Clinto Mata n'est pas une machine, il le paie

« Le matin quand je me réveille, je sors de mon lit, je boîte. Je marche tout doucement. Les escaliers, c'est encore pire. Je mets mes mains contre le mur, je descends marche par marche. Mais t'as plein de joueurs dans l'équipe. T'as Coco, Moussa, moi. On n'est pas des machines. On aimerait bien être des machines, mais malheureusement ce n'est pas le cas. En tout cas, on fait tout pour aider l’équipe et aucun joueur ne triche dans ce groupe », confie le défenseur de l'Olympique Lyonnais. Des propos étayés par Corentin Tolisso, qui a un an de moins que Clinton Mata, mais admet que parfois les cadences sont vraiment infernales. « De jouer tous les trois jours, tout le temps, c’était vraiment difficile de finir les matchs, et pour moi le premier », reconnaît le capitaine de l'OL. Sachant que la saison de Lyon a débuté depuis deux semaines, les organismes risquent encore une fois d'être mis à rude épreuve, car Lyon a la chance d'être européen.

Lire aussi

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerreOL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre
OL : Athekame déjà victime d'une grande injusticeOL : Athekame déjà victime d'une grande injustice
Articles Recommandés
Mika Godts
PSG

Le PSG confirme la signature de Mika Godts

Elye Wahi rattrapé
OGC Nice

Nice : Elye Wahi de retour, Ineos s'en mêle

Bordeaux Sera Des Lundi Devant Le Tribunal
Bordeaux

Bordeaux sera dès lundi devant le tribunal

Nayef Aguerd et l'OM, attention danger
OM

OM : Nayef Aguerd tord le cou aux rumeurs sur son transfert annulé

Fil Info

15 août , 22:11
Le PSG confirme la signature de Mika Godts
15 août , 22:00
Nice : Elye Wahi de retour, Ineos s'en mêle
15 août , 21:20
Bordeaux sera dès lundi devant le tribunal
15 août , 21:00
OM : Nayef Aguerd tord le cou aux rumeurs sur son transfert annulé
15 août , 20:56
TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
15 août , 20:55
TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
15 août , 20:30
PSG : Mika Godts a signé, Paris lâche 55ME
15 août , 20:00
OL : Il fait des miracles, mais on le critique en interne
15 août , 19:30
PSG : 21 ans et 55ME, Godts s'amuse de la pression

Derniers commentaires

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Fonseca le problème fait pas assez tourner pas assez de changement.

« L'OM c'est le Muppet Show », Genesio frappe fort

Occupe toi de Bordeaux

PSG : Mika Godts a signé, Paris lâche 55ME

pacho achete 40millions d'euros et il est devenu un des tout meilleurs dc du monde,vitinha achete 41 millions valeur actuel 140 m et un des meilleurs milieux avec neves 60 millions et son prix actuel est estimé entre 110 et 130 millions ,connaissais tu ces joueurs?

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Et toi tu t énerve vite et juge vite les gens

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Et toi t'es con. Prend pas ca comme une insulte, c'est la réalité. Y a pas d'age pour avoir des soucis. A 20 ans j'ai eu de l'arthrose dans la hanche (usure du cartilage) a force de faire du sport. Mais pour savoir ca, encore faut il en faire.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading