OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Agé de 33 ans, Clinton Mata ne se ménage jamais pour l'Olympique Lyonnais. Mais le défenseur angolais l'avoue sans peine, les matchs à répétition ont des effets concrets sur sa forme physique.

La saison passée, Clinton Mata a joué 44 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, et le défenseur lyonnais est bien parti pour ne pas se ménager non plus cette année, puisqu'il a participé aux deux premiers matchs officiels contre le Sparta Prague. Le natif de Verviers, en Belgique, a un comportement professionnel, mais dans la vidéo retraçant la saison 202-2026 mise en ligne par le club de Michele Kang, Clinton Mata avoue que la répétition des matchs de Ligue 1 et d'Europa League laisse des traces physiques dont il ressent les effets au quotidien. Un constat forcément inquiétant pour le joueur de l'OL, qui précise que ses coéquipiers du même âge ont le même genre de problème, ce qui ne les empêche pas de tout donner pour l'Olympique Lyonnais.

Clinto Mata n'est pas une machine, il le paie

« Le matin quand je me réveille, je sors de mon lit, je boîte. Je marche tout doucement. Les escaliers, c'est encore pire. Je mets mes mains contre le mur, je descends marche par marche. Mais t'as plein de joueurs dans l'équipe. T'as Coco, Moussa, moi. On n'est pas des machines. On aimerait bien être des machines, mais malheureusement ce n'est pas le cas. En tout cas, on fait tout pour aider l’équipe et aucun joueur ne triche dans ce groupe », confie le défenseur de l'Olympique Lyonnais. Des propos étayés par Corentin Tolisso, qui a un an de moins que Clinton Mata, mais admet que parfois les cadences sont vraiment infernales. « De jouer tous les trois jours, tout le temps, c’était vraiment difficile de finir les matchs, et pour moi le premier », reconnaît le capitaine de l'OL. Sachant que la saison de Lyon a débuté depuis deux semaines, les organismes risquent encore une fois d'être mis à rude épreuve, car Lyon a la chance d'être européen.