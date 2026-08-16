Nantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquer

PSG : Barcola, la crainte d'un terrible échec prend de l'ampleur

Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!