Nantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquer

Nantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquer

FC Nantes16 août , 9:00
parClaude Dautel
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Avec deux défaites en deux matchs, le FC Nantes a clairement raté ses débuts en Ligue 2. Et cela a agacé Waldemar Kita qui est déjà prêt à virer son entraîneur.
Les saisons se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes, sauf que cette fois c'est en Ligue 2 que les Canaris enchaînent les déceptions. Battu par le Red Star à la Beaujoire pour son premier match, le club de Waldemar Kita est tombé vendredi soir à Laval après un but gag encaissé dans les ultimes secondes. Résultat, le FC Nantes a zéro point, ce qui fait tâche pour un club qui vise la montée en Ligue 1 en fin de saison. D'autant que dans le même temps, l'ASSE a fait le plein. Alors, avant la réception de Rodez, samedi prochain, la pression est déjà énorme du côté de Nantes, au point même que plusieurs sources confirment que Waldemar Kita n'est déjà plus vraiment convaincu que faire revenir Michel Der Zakarian était une bonne idée. Selon Emmanuel Merceron, ce serait même très chaud pour le coach nantais qui pourrait rapidement vider son vestiaire à la Jonelière.

Nantes déjà sous tension

« On pensait toucher le fond avec les Kita et leur patience, mais la situation est déjà tendue pour Michel Der Zakarian. Les Kita devraient analyser rapidement sa situation pour décider si un changement radical est déjà nécessaire », explique, sur X, l'insider. Des propos qui vont dans le même sens que ceux du quotidien L'Equipe confirme qu'en cas de résultat négatif contre Rodez, les dirigeants nantais sont déjà prêts à se séparer de Michel Der Zakarian, lequel avait longuement hésité avant de dire oui à l'offre des Kita père et fils. A 63 ans, l'entraîneur français connaît très bien les dirigeants nantais et il a probablement conscience d'être déjà sur un siège éjectable, Waldemar Kita n'ayant jamais hésité à virer un entraîneur lorsque les choses ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Et c'est clairement le cas avec ce début de saison raté de son équipe.
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Maintenant qu'on a moins de restrictions financières pour cette saison, on peut se montrer exigeant sur le vrai prix de vente et ça surprend vu les bonnes affaires que les autres ont pu faire avant.

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Doute toi bien que si on vend Fofana c'est qu'on a une piste.

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lol. la tension est désormais très grande entre le milieu de terrain danois et ses dirigeants. que du vent comme dab.....

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Ne t inquiéte pas, les interlocuteurs du PSG savent ce que c est de faire des saisons à plus de 70 matchs, savent qu ils faut des roulements dans un effectif, que tu ne peux pas avoir la meme equipe quelque soit l adversaire, qu on ne peut pas forcément avoir un joueur qui aime prendre la profondeur face a un bloc bas, bref etc... Diomande aussi, avec ses 46 matchs en pro, aucun au haut niveau ne valait les 120M demandé par Leipzig, pourtant il est parti pour 125M et 15 de bonus ... c est dire que l évaluation de Barcola n est pas si déconnant !!!

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