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TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions13 août , 7:00
parHadrien Rivayrand
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Quelques jours après son beau succès face au Sparta Prague, l’OL devra encore élever son niveau de jeu pour espérer ramener un bon résultat d’Istanbul. Fenerbahçe sera en effet un adversaire redoutable pour les Gones.

Quelle heure pour Fenerbahçe - OL ?

L’OL a déjà démarré fort sa saison avec une double confrontation face au Sparta Prague au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Gones ont fait le travail pour passer ce tour. Les hommes de Paulo Fonseca rêvent désormais de disputer la phase finale de la compétition, mais devront pour cela éliminer Fenerbahçe. La rencontre aller des barrages de C1 aura lieu le mardi 18 août à 21 heures au Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Sur quelle chaîne suivre Fenerbahçe - OL ?

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Cette rencontre aller des barrages de la Ligue des champions entre Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais sera diffusée sur l’antenne de Canal+. Un choc qui promet d’être particulièrement suivi par les supporters de l’OL, mais également par tous les amateurs de football.

Les compos probables de Fenerbahçe - OL

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L’OL s’est fait peur face au Sparta Prague, mais a finalement fait la différence grâce à sa qualité individuelle. Les Gones espèrent surfer sur cette qualification arrachée à domicile contre la formation tchèque pour ramener un résultat positif d’Istanbul. Paulo Fonseca pourrait en plus récupérer plusieurs forces vives afin de poser davantage de problèmes à la formation turque.
La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso - Nuamah, Openda, Fofana.
De son côté, Fenerbahçe a de sérieux arguments pour aborder cette manche aller avec confiance, d’autant plus après un mercato estival ambitieux. Le club turc a notamment enregistré les arrivées de Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Aké ou encore Vedat Muriqi. Les Lyonnais devront donc se méfier d’une équipe particulièrement armée pour aller chercher une qualification en Ligue des champions.
La composition probable de Fenerbahçe : Gunok - Semedo, Skriniar, Aké, Brown - Guendouzi, Asensio, Kanté - Greenwood, Talisca, Aktürkoğlu.
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Eeeeeeeh! Ya des droits d'auteurs pour ça !!!

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Apres j ai sûrement eu tort ...juste pour foute la rage aux marseillais et remplir encore un peu plus notre armoire a trophée 😉

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Pas sympa avec les philosophes

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C’est un emploi fictif ce joueur, parfait s’il intéresse quelqu’un !

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Quel club c'est fantastique, et je ne suis pas Parsisien mais ce club ne reste pas insensible, il sera encore là au mois de mai prochain

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