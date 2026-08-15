Le PSG confirme la signature de Mika Godts

Quelques heures après avoir officialisé la signature de Ferran Torres, le Paris Saint-Germain a confirmé celle de Mika Godts, le jeune attaquant belge arrivé de l'Ajax Amsterdam moyennant 45 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Godts s'est engagé jusqu'en 2031 avec le PSG.

« Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je vais tout donner pour rendre sur le terrain la confiance que m’ont accordée le Président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et le coach Luis Enrique », a confié celui qui devrait remplacer Bradley Barcola chez les doubles champions d'Europe.