Mika Godts

Le PSG confirme la signature de Mika Godts

PSG15 août , 22:11
parClaude Dautel
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Quelques heures après avoir officialisé la signature de Ferran Torres, le Paris Saint-Germain a confirmé celle de Mika Godts, le jeune attaquant belge arrivé de l'Ajax Amsterdam moyennant 45 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Godts s'est engagé jusqu'en 2031 avec le PSG.
« Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je vais tout donner pour rendre sur le terrain la confiance que m’ont accordée le Président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et le coach Luis Enrique », a confié celui qui devrait remplacer Bradley Barcola chez les doubles champions d'Europe.
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pacho achete 40millions d'euros et il est devenu un des tout meilleurs dc du monde,vitinha achete 41 millions valeur actuel 140 m et un des meilleurs milieux avec neves 60 millions et son prix actuel est estimé entre 110 et 130 millions ,connaissais tu ces joueurs?

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Et toi tu t énerve vite et juge vite les gens

OL : Clinton Mata fait une inquiétante confidence

Et toi t'es con. Prend pas ca comme une insulte, c'est la réalité. Y a pas d'age pour avoir des soucis. A 20 ans j'ai eu de l'arthrose dans la hanche (usure du cartilage) a force de faire du sport. Mais pour savoir ca, encore faut il en faire.

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