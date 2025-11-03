PSG : Barcola a joué 89 matchs en 15 mois, c'est fou

Bradley Barcola connaît un léger coup de moins bien avec le PSG, mais l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a tout de même des circonstances atténuantes. Car Luis Enrique et Didier Deschamps ne le ménagent pas.

Avec seulement 4 buts marqués depuis le début de l'actuelle saison du Paris Saint-Germain , Bradley Barcola n'a pas encore retrouvé son efficacité de l'an passé. Pourtant, l'attaquant de 23 ans enchaîne les titularisations, mais n'arrive pas à se montrer plus tueur face aux gardiens de but adverses. Cela n'empêchera pas Luis Enrique de lui faire confiance mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Alors qu' Ousmane Dembélé est incertain et que Désiré Doué est lui out , Bradley Barcola devra trouver des failles dans la défense allemande. Mais quoi qu'il advienne, personne ne peut reprocher à l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais de ne pas se ménager puisque comme le souligne Vincent Duluc, depuis le mois d'août 2024, soit 15 mois, Barcola a participé à...89 matchs avec le PSG et avec l'équipe de France.

Barcola en mode NBA avec la France et le PSG

Un nombre totalement ahurissant pour un footballeur, et qui ne cache pas une participation de quelques minutes. En se fiant à Transfermarkt , et juste la saison passée, Bradley Barcola a été titularisé à quatorze reprises en Ligue des champions, et est entré en jeu trois fois...sur les 17 matchs disputés par le Paris Saint-Germain pour gagner la C1. En Ligue 1, le jeune attaquant français a joué les 34 matchs de la saison passée, avec 27 titularisations. C'est simple, avec le PSG, Bradley Barcola a manqué un seul match, c'était contre l'Atlético de Madrid lors du Mondial des clubs suite à un souci au genou rencontré avec l'équipe de France quelques jours avant.

Barcola rate un match, c'était contre l'OM

Et cette saison, avec le Paris Saint-Germain, le hasard (ou pas), fait que Bradley Barcola n'a raté qu'une seule rencontre, c'était lors de la défaite des champions d'Europe contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome en septembre. Il a ensuite raté les deux rencontres de l'équipe de France, mais depuis il a repris son rythme de croisière. Bien évidemment, cela n'explique pas le manque d'efficacité de Barcola depuis quelques matchs, mais il se pourrait tout de même que l'attaquant parisien soit sur le fil physiquement. Mais, avec le calendrier qui s'accèlère et une probable convocation jeudi par Didier Deschamps, cela risque de continuer pour Bradley Barcola.