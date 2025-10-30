ICONSPORT_274852_0174

PSG : Barcola intransférable, Paris brise un rêve

PSG30 oct. , 10:00
parCorentin Facy
Dans une interview avec un journaliste italien, Bradley Barcola a fait savoir qu’il supportait l’AC Milan en Série A. Pas de quoi envisager un transfert pour autant, le PSG n’ayant pas l’intention de se séparer de l’ancien Lyonnais.
Il ne faut pas grand chose aux supporters de l’AC Milan pour s’enflammer. Dans une interview avec le journaliste Alessandro Schiavone, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait savoir que l’équipe qu’il supportait en Italie n’était autre que l’AC Milan. Un appel du pied à l’égard du club lombard, alors que Barcola négocie actuellement une prolongation avec le Paris Saint-Germain ? La presse italienne a multiplié les articles à ce sujet et les supporters milanais y ont vu une possible ouverture dans l’optique du prochain mercato.
En réalité, il n’en est rien. Selon les informations du site Milan News 24, la probabilité de voir Bradley Barcola à l’AC Milan la saison prochaine est évaluée à… 0%. Et pour cause, le média italien rappelle que l’attaquant du PSG et de l’équipe de France est considéré comme « un joueur clé » aux yeux de Luis Enrique dans la capitale et que sa valeur marchande, proche des 100 millions d’euros, est « hors de portée pour n’importe quel club de Série A. Le rêve de voir Barcola à San Siro, malheureusement pour les supporters, restera donc un rêve » ajoute le média transalpin.

Barcola à l'AC Milan, fin du rêve

De quoi mettre fin aux espoirs des fans de l’AC Milan, lesquels ont sans doute pris un peu trop leurs rêves pour des réalités après les propos de Bradley Barcola au sujet de leur club. Ciblé par Liverpool ou encore le Bayern Munich l’été dernier, l’attaquant formé à l’OL ne semble pas aspirer à rejoindre le championnat italien dans les années à venir. Les dirigeants du PSG ne comptent de toute façon pas le vendre, eux qui négocient depuis plusieurs jours la prolongation du contrat de Bradley Barcola, lequel court pour le moment jusqu’en 2028.
Derniers commentaires

La folle promesse de l’OL à Endrick

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!

PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction

