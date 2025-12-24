L'OL revient en piste pour Disasi

A la recherche d'un défenseur central, l'Olympique Lyonnais est toujours dans la course pour recruter Axel Disasi, en manque cruel de temps de jeu du côté de Chelsea depuis le début de la saison.

C'est fait, l' Olympique Lyonnais a parfaitement lancé son mercato hivernal en s'adjugeant les services d'Endrick. Le prodige brésilien, dont la renommée est déjà mondiale, débarque pour les six prochains mois sous la forme d'un prêt sec au prix d'1 million d'euros. Une recrue de taille qui pourrait n'être que la première d'une belle série.

En parallèle, la cellule de recrutement, sous l'impulsion d'un Matthieu Louis-Jean visiblement inspiré, explore le marché pour des recrutements au milieu de terrain et, surtout, en défense centrale. Paulo Fonseca manque cruellement d'options dans son arrière-garde, encore plus avec les départs de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata à la CAN 2025. En quête d'un joueur disponible pour un projet à court terme, l'OL fait bel et bien toujours partie des prétendants pour Axel Disasi.

Axel Disasi, ça coûte cher

Le vice-champion du monde 2022 a vu son aventure à Chelsea virer au cauchemar. Titulaire indiscutable à son arrivée chez les Blues en 2023, Axel Disasi a vu son temps de jeu se réduire considérablement, au point d'être d'abord prêté lors de la deuxième moitié de saison dernière, puis d'être tout simplement écarté du groupe depuis le début de cet exercice, faute d'avoir pu partir. Selon les informations d'Ekrem Konur, l'ancien Monégasque est toujours dans la short-list de l'OL. Toutefois, l'opération s'annonce très délicate pour les Gones. Pour l'heure, c'est l'AC Milan qui mène la danse et qui est déjà prêt à foncer, alors que Chelsea demande une indemnité de transfert de 25 millions d'euros cet hiver, ou un prêt avec obligation d'achat.

Cette somme colossale risque de refroidir les ardeurs lyonnaises, sauf si les dirigeants convainquent le joueur de forcer son départ dans la capitale des Gaules. Dans ce cas, Chelsea devra négocier différemment pour son indésirable. Dans le même temps, Newcastle, Galatasaray, la Juventus ou le Borussia Dortmund suivent la situation de près.