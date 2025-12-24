ICONSPORT_257097_0055
Axel DISASI

L'OL revient en piste pour Disasi

OL24 déc. , 18:20
parQuentin Mallet
3
A la recherche d'un défenseur central, l'Olympique Lyonnais est toujours dans la course pour recruter Axel Disasi, en manque cruel de temps de jeu du côté de Chelsea depuis le début de la saison.
C'est fait, l'Olympique Lyonnais a parfaitement lancé son mercato hivernal en s'adjugeant les services d'Endrick. Le prodige brésilien, dont la renommée est déjà mondiale, débarque pour les six prochains mois sous la forme d'un prêt sec au prix d'1 million d'euros. Une recrue de taille qui pourrait n'être que la première d'une belle série.
En parallèle, la cellule de recrutement, sous l'impulsion d'un Matthieu Louis-Jean visiblement inspiré, explore le marché pour des recrutements au milieu de terrain et, surtout, en défense centrale. Paulo Fonseca manque cruellement d'options dans son arrière-garde, encore plus avec les départs de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata à la CAN 2025. En quête d'un joueur disponible pour un projet à court terme, l'OL fait bel et bien toujours partie des prétendants pour Axel Disasi.

Lire aussi

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parléOL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé
OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recaléOM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Axel Disasi, ça coûte cher

Le vice-champion du monde 2022 a vu son aventure à Chelsea virer au cauchemar. Titulaire indiscutable à son arrivée chez les Blues en 2023, Axel Disasi a vu son temps de jeu se réduire considérablement, au point d'être d'abord prêté lors de la deuxième moitié de saison dernière, puis d'être tout simplement écarté du groupe depuis le début de cet exercice, faute d'avoir pu partir. Selon les informations d'Ekrem Konur, l'ancien Monégasque est toujours dans la short-list de l'OL. Toutefois, l'opération s'annonce très délicate pour les Gones. Pour l'heure, c'est l'AC Milan qui mène la danse et qui est déjà prêt à foncer, alors que Chelsea demande une indemnité de transfert de 25 millions d'euros cet hiver, ou un prêt avec obligation d'achat.
Cette somme colossale risque de refroidir les ardeurs lyonnaises, sauf si les dirigeants convainquent le joueur de forcer son départ dans la capitale des Gaules. Dans ce cas, Chelsea devra négocier différemment pour son indésirable. Dans le même temps, Newcastle, Galatasaray, la Juventus ou le Borussia Dortmund suivent la situation de près.
3
Articles Recommandés
Rabiot Milan
Serie A

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

ICONSPORT_280741_0016
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel

ICONSPORT_277983_0478
SCO

30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace

ICONSPORT_275220_0027
FC Nantes

Rémy Cabella à Nantes, c'est signé

Fil Info

24 déc. , 21:00
Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie
24 déc. , 20:27
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel
24 déc. , 20:00
30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace
24 déc. , 19:30
Rémy Cabella à Nantes, c'est signé
24 déc. , 19:00
Surprise, le Barça pense à un énorme flop de l'OM
24 déc. , 17:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
24 déc. , 17:55
CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan
24 déc. , 17:30
Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Derniers commentaires

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...

L'OL revient en piste pour Disasi

l'OL n'a pas les moyens. Tous les clubs vont pas vous faire des prêts de 6 mois d'autant qu'il faut vendre aussi

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Le Qatar fera tout pour qu'il ne l'obtienne pas. Tous les manges boules du PSG en feront de même.

L'OL revient en piste pour Disasi

En fait... l'OL n'a jamais quitté cette piste. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading