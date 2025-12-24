L'OL revient en piste pour Disasi

"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...
@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...
l'OL n'a pas les moyens. Tous les clubs vont pas vous faire des prêts de 6 mois d'autant qu'il faut vendre aussi
Le Qatar fera tout pour qu'il ne l'obtienne pas. Tous les manges boules du PSG en feront de même.
En fait... l'OL n'a jamais quitté cette piste. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨🆕 #Chelsea 🇫🇷 Axel Disasi set to leave Chelsea, exit almost certain! 👉 January sale imminent, Lyon leading the race. 👉 Newcastle, Wolves, Bournemouth, West Ham, Galatasaray, Lyon, Fiorentina, Juventus and Dortmund also interested.