Surprise, le Barça pense à un énorme flop de l'OM

Liga24 déc. , 19:00
parQuentin Mallet
0
Face à une pénurie de défenseurs centraux impressionnante, le FC Barcelone n'a pas d'autres choix que de recruter lors du mercato hivernal prochain. Parmi les pistes explorées, on retrouve un immense flop de l'Olympique de Marseille.
Le FC Barcelone connait de très gros chamboulements dans son effectif. Depuis quelques semaines, Ronald Araujo a été mis au repos pour une durée indéterminée à cause d'une fatigue psychologique trop importante pour être ignorée. En parallèle, les prestations de certains défenseurs centraux ne sont pas au niveau espéré, comme Pau Cubarsi, qui fait preuve d'une relative irrégularité.
L. Ramos Marchi

L. Ramos Marchi

BrazilBrésil Âge 28 Défenseur

Europa Conference League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Et ce qui pouvait arriver de pire pour l'arrière-garde catalane est arrivé avec la grave blessure au genou d'Andreas Christensen, forfait d'office pour le reste de la saison. Dans ce contexte, le mercato hivernal tombe à pic et va permettre à Joan Laporta et Deco de valider l'arrivée d'un nouveau défenseur central. Et parmi les nombreuses pistes explorées, les dirigeants blaugranas ont coché le nom de Luiz Felipe, aussi surprenant que cela puisse paraître.

Le Barça tenté par Luiz Felipe

C'est en tout cas ce qu'affirme Mundo Deportivo ce mercredi. Le quotidien sportif espagnol indique que le FC Barcelone a placé le profil de Luiz Felipe à l'étude et que ce dernier figure dans une liste de plusieurs options potentielles analysées par la cellule de recrutement du leader de la Liga. Cette rumeur fait l'effet d'une grosse surprise ici en France, tant son passage à l'OM a été bref et proche du néant. Arrivé libre en janvier 2025, il n'avait disputé que 4 matchs avec le club phocéen avant de rompre son contrat et de filer au Rayo Vallecano six mois plus tard. Avec cette nouvelle expérience en Espagne (9 matchs tcc), il gagne du crédit aux yeux du Barça.
En parallèle de l'ancien flop de l'OM, d'autres pistes sont explorées par les dirigeants barcelonais, comme celle menant à Nicolas Otamendi (Benfica), Stefan de Vrij (Inter Milan) ou Marcos Senesi (Bournemouth). Dans tous les cas, le Barça ne peut pas faire de folies cet hiver du fait des contraintes financières qui le touchent depuis plusieurs années.
0
