ICONSPORT_275756_0097

PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé

PSG02 nov. , 18:40
parNathan Hanini
1
Ce samedi, le Paris Saint-Germain a tremblé pour Ousmane Dembélé. Le ballon d’or 2025 a terminé la rencontre face à Nice avec une douleur à l’ischio. Ce dimanche, le club de la capitale se veut rassurant en vue du match face au Bayern Munich.
Après avoir perdu Désiré Doué sur blessure cette semaine à Lorient, le Paris Saint-Germain a eu peur pour son ballon d’Or, Ousmane Dembélé. L’international français est rentré aux vestiaires en grimaçant. « J’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal », a-t-il expliqué après la courte victoire face à l’OGC Nice ce samedi en Ligue 1.  Pourtant, remplaçant au départ, l’attaquant du PSG a disputé 18 minutes sur la pelouse du Parc des Princes. Mais ce dimanche, les nouvelles sont plutôt positives pour le PSG avant le duel face au Bayern Munich en Ligue des champions.  

Dembélé va tenir son rang

Ce dimanche, Le Parisien dévoile qu’Ousmane Dembélé s’est entraîné dans la matinée du côté du Campus PSG. Une séance collective réservée aux joueurs qui ont peu ou pas joué lors de la veille. Par la suite, le quotidien francilien explique que le club de la capitale est confiant sur le fait que le Ballon d’Or 2025 sera présent dans le groupe parisien ce mardi pour le face-à-face avec le Bayern Munich.
« Son cas n’inspire pas d’inquiétude majeure en interne, mais la titularisation de Dembélé mardi soir face au Bayern Munich n’est pas pleinement assurée et Luis Enrique se réserve le droit de se passer de ses services au coup d’envoi s’il estime son joueur pas en pleine possession de ses moyens, » décrit le Parisien. Si Dembélé ne débute pas, le technicien espagnol devrait faire confiance à Senny Mayulu. Cependant, le club de la capitale reste confiant pour que l’international français tienne sa place, d'une façon ou d'une autre. Luis Enrique espère que les douleurs dans la jambe droite de son attaquant ne le dérangeront plus. Des douleurs déjà présentes plus tôt dans la semaine, et qui inquiétaient il y a encore quelques jours au sein du staff médical du PSG.

Lire aussi

Le PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureuxLe PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureux
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275954_0013
Ligue 1

L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule

ICONSPORT_275913_0065
Rennes

Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes

ICONSPORT_275790_0088
Monaco

« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite

Fil Info

19:09
L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule
19:00
Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes
18:20
« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite
18:00
PSG : Le Real Madrid attend le feu vert de Vitinha
17:30
L'OM, c'est trop difficile à comprendre pour Lizarazu
17:18
L1 : Programme TV et résultats de la 11e journée
17:00
Un prodige russe au PSG, c'est confirmé
16:52
L1 : Rennes balaye Strasbourg, Beye respire

Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Pendant qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, les supporters pensent moins au coaching léger de l'entraîneur et oui. Et Greg est encore submergé sur cet article oui j'ai vu. Ça lui apprendra.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
Strasbourg
191161422166
7
O. Lyonnais
191061316124
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Angers SCO
1011245815-7
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading