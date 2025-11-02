PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a tremblé pour Ousmane Dembélé. Le ballon d’or 2025 a terminé la rencontre face à Nice avec une douleur à l’ischio. Ce dimanche, le club de la capitale se veut rassurant en vue du match face au Bayern Munich.

Dembélé va tenir son rang

Ce dimanche, Le Parisien dévoile qu’Ousmane Dembélé s’est entraîné dans la matinée du côté du Campus PSG. Une séance collective réservée aux joueurs qui ont peu ou pas joué lors de la veille. Par la suite, le quotidien francilien explique que le club de la capitale est confiant sur le fait que le Ballon d’Or 2025 sera présent dans le groupe parisien ce mardi pour le face-à-face avec le Bayern Munich.

« Son cas n’inspire pas d’inquiétude majeure en interne, mais la titularisation de Dembélé mardi soir face au Bayern Munich n’est pas pleinement assurée et Luis Enrique se réserve le droit de se passer de ses services au coup d’envoi s’il estime son joueur pas en pleine possession de ses moyens, » décrit le Parisien. Si Dembélé ne débute pas, le technicien espagnol devrait faire confiance à Senny Mayulu. Cependant, le club de la capitale reste confiant pour que l’international français tienne sa place, d'une façon ou d'une autre. Luis Enrique espère que les douleurs dans la jambe droite de son attaquant ne le dérangeront plus. Des douleurs déjà présentes plus tôt dans la semaine, et qui inquiétaient il y a encore quelques jours au sein du staff médical du PSG.