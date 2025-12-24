Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

Ambitieux avec le Milan AC, Adrien Rabiot rêve de remporter le titre en Serie A. Ce serait un grand moment dans la carrière du milieu français qui envisage de marquer le coup.

Compte tenu des écarts au classement, il est bien difficile de pronostiquer le futur champion d’Italie. Quatre points séparent actuellement les cinq premiers qui peuvent tous prétendre au sacre en fin de saison. C’est notamment le cas du Milan AC où Adrien Rabiot tente d’insuffler un état d’esprit de vainqueur au sein du groupe.

Je vise plus haut - Adrien Rabiot

« Terminer dans les quatre premiers est l'objectif principal du club, et on le sait. Mais personnellement, je vise plus haut car si tu peux atteindre dix, tu ne peux pas te contenter de six ou sept, a confié le milieu français à Sky Sport. (…) Ce qu'on a accompli jusqu'à présent est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si c'est impossible de viser la première place ? Non, ce n'est pas impossible. Ce que je dis, et ce que je dis aux autres, c'est qu'on doit avoir cette mentalité de vouloir aller encore plus haut. On doit faire comprendre à nos coéquipiers moins expérimentés à quel point la victoire est belle. Ici, à Milan, elle l'est encore plus. »

Remporter le Scudetto avec les Rossoneri cette saison représenterait un grand moment dans la carrière d’Adrien Rabiot. A tel point que l’ancien Marseillais serait prêt à faire une folie en cas de titre. « Mon rêve est de tout faire pour gagner cette saison et ensuite de continuer à progresser, car on peut toujours s'améliorer. Je n'ai pas de tatouage, mais je pourrais en faire un si on remportait le championnat. Ce serait un tatouage encore plus important. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Et, oui, pour une victoire comme celle-ci, je pourrais vraiment y penser », a annoncé l’international tricolore.