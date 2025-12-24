ICONSPORT_275220_0027
Rémy Cabella

Rémy Cabella à Nantes, c'est signé

FC Nantes24 déc. , 19:30
par Claude Dautel
0
Le FC Nantes tient son premier renfort du mercato, puisque Rémy Cabella a signé son contrat pour un prêt de six mois sans option d'achat. 
Relégable au moment de cette pause festive, le FC Nantes a l'obligation de se renforcer au mercato d'hiver. Et à en croire Ouest-France, les Canaris ont signé en cette veille de Noël leur premier joueur en la personne de Rémy Cabella. Le milieu de terrain de 35 ans est prêté au club de Waldemar Kita jusqu'à la fin de la saison par l'Olympiakos. Et le club grec n'a pas prévu d'option d'achat dans ce dossier rapidement conclu. En manque de temps de jeu du côté du Pirée, le joueur formé à Montpellier a accepté le challenge proposé par les Kita, à savoir permettre au FC Nantes de se maintenir en Ligue 1.

Cabella veut sauver Nantes

Les dirigeants nantais ont déjà fait sauter le fusible entraîneur, en limogeant Luis Castro pour le remplacer par Ahmed Kantari, mais ils savent que cela ne suffira pas. Les Canaris ont souvent joué avec le feu les dernières saisons, mais cette fois ils sont clairement dans le dur. Pour Rémy Cabella, c'est un retour rapide en Ligue 1, puisque le milieu de terrain avait quitté le LOSC au dernier mercato estival. Depuis deux semaines, sa signature à Nantes était annoncée, cependant les deux clubs devaient encore finaliser les détails contractuels, notamment concernant le salaire qui est entièrement pris en charge par l'actuel 17ᵉ de Ligue 1. C'est désormais chose faite, et Rémy Cabella sera à la disposition de son nouveau coach dès la reprise de l'entraînement après les fêtes de fin d'année.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading