PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

PSG30 oct. , 7:30
parGuillaume Conte
Plus que les points perdus en Bretagne, c'est la blessure de Désiré Doué qui a jeté un froid sur le PSG en ce milieu de semaine. C'est sérieux pour l'ailier parisien. 
Titulaire contre Lorient, Désiré Doué n’a pas vraiment marqué de son empreinte le triste match nul du PSG chez les Merlus (1-1). Et pourtant, avant même le coup de sifflet final, tout le club ne parlait que de l’international français. A l’heure de jeu, alors qu’il se préparait à être remplacé, l’ancien rennais s’est blessé sur une dernière action, un centre en bout de course. L’ailier s’est immédiatement tenu la cuisse droite tout en criant sa douleur. Pour un joueur blessé dès le début de la saison avec les Bleus, la nouvelle blessure fait mal. D’autant que les premiers signes ne sont pas bons. 

Année terminée pour Doué ?

Selon L’Equipe, il s’agit à n’en pas douter d’une déchirure, soit le grade le plus élevé des blessures à la cuisse. Son absence se comptera donc en semaine, et la phase de 2025 de la Ligue des Champions, qui doit se terminer mi-décembre, est déjà à oublier pour lui. Le staff parisien, bien embêté avec son secteur offensif depuis la reprise, va devoir faire sans lui pour plus d’un mois. Sans compter qu’il ne prendra pas le risque de le faire reprendre trop tôt. 
Désiré Doué a beau être très jeune, son corps n’a pas été ménagé par les sollicitations et il semble en payer le prix. Le PSG va aussi devoir surveiller s’il n’y a pas un problème plus grave avec cette même jambe, sachant qu’il avait souffert du mollet droit en septembre. Deux blessures coup sur coup, cela va inciter le club de la capitale à surveiller sa jeune star de très près, car Paris va en avoir besoin pour l’année 2026, avec la lutte pour le titre en Ligue 1, la défense du titre en Ligue des Champions. Et aussi une participation très attendue à la Coupe du monde aux Etats-Unis en fin de saison.  
Loading