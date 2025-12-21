ICONSPORT_280052_0003

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

CAN 2025
par Guillaume Conte
0
Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations est donné ce dimanche 21 décembre. Suivez le programme complet des rencontres du premier tour, et les diffusions télévisuelles de ces rencontres.
Dimanche 21 décembre
20 h : Maroc - Comores (Groupe A) sur beIN SPORTS 2
Lundi 22 décembre
15 h : Mali - Zambie (Groupe A) sur beIN SPORTS 1
18 h : Afrique du Sud - Angola (Groupe B) sur beIN SPORTS 1
21 h : Égypte - Zimbabwe (Groupe B) sur beIN SPORTS 1
Mardi 23 décembre
13 h 30 : RD Congo - Bénin (Groupe D) sur beIN SPORTS 2
16 h : Sénégal - Botswana (Groupe D) sur beIN SPORTS 1
18 h 30 : Nigeria - Tanzanie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1
21 h : Tunisie - Ouganda (Groupe C) sur beIN SPORTS 1
Mercredi 24 décembre
13 h 30 : Burkina Faso - Guinée équatoriale (Groupe E) sur beIN SPORTS 2
16 h : Algérie - Soudan (Groupe E) sur beIN SPORTS 1
18 h 30 : Côte d’Ivoire - Mozambique (Groupe F) sur beIN SPORTS 1
21 h : Cameroun - Gabon (Groupe F) sur beIN SPORTS 1
Vendredi 26 décembre
13 h 30 : Angola - Zimbabwe (Groupe B) sur beIN SPORTS 1
16 h : Égypte - Afrique du Sud (Groupe B) sur beIN SPORTS 1
18 h 30 : Zambie - Comores (Groupe A) sur beIN SPORTS 1
21 h : Maroc - Mali (Groupe A) sur beIN SPORTS 1
Samedi 27 décembre
13 h 30 : Bénin - Botswana (Groupe D) sur beIN SPORTS 2
16 h : Sénégal - RD Congo (Groupe D) sur beIN SPORTS 1
18 h 30 : Ouganda - Tanzanie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1
21 h : Nigeria - Tunisie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1
Dimanche 28 décembre
13 h 30 : Gabon - Mozambique (Groupe F) sur beIN SPORTS 2
16 h : Guinée équatoriale - Soudan (Groupe E) sur beIN SPORTS 1
18 h 30 : Algérie - Burkina Faso (Groupe E) sur beIN SPORTS 1
21 h : Côte d’Ivoire - Cameroun (Groupe F) sur beIN SPORTS 1
Lundi 29 décembre
17 h : Angola - Égypte (Groupe B) sur beIN SPORTS 1
17 h : Zimbabwe - Afrique du Sud (Groupe B) sur beIN SPORTS 2
20 h : Zambie - Maroc (Groupe A) sur beIN SPORTS 1
20 h : Comores - Mali (Groupe A) sur beIN SPORTS 2
Mardi 30 décembre
17 h : Ouganda - Nigeria (Groupe C) sur beIN SPORTS 2
17 h : Tanzanie - Tunisie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1
20 h : Bénin - Sénégal (Groupe D) sur beIN SPORTS 2
20 h : Botswana - RD Congo (Groupe D) sur beIN SPORTS 1
Mercredi 31 décembre
17 h : Guinée équatoriale - Algérie (Groupe E) sur beIN SPORTS 1
17 h : Soudan - Burkina Faso (Groupe E) sur beIN SPORTS 2
20 h : Gabon - Côte d’Ivoire (Groupe F) sur beIN SPORTS
20 h : Mozambique - Cameroun (Groupe F) sur beIN SPORTS 2
0
Loading