Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations est donné ce dimanche 21 décembre. Suivez le programme complet des rencontres du premier tour, et les diffusions télévisuelles de ces rencontres.

Dimanche 21 décembre

20 h : Maroc - Comores (Groupe A) sur beIN SPORTS 2

Lundi 22 décembre

15 h : Mali - Zambie (Groupe A) sur beIN SPORTS 1

18 h : Afrique du Sud - Angola (Groupe B) sur beIN SPORTS 1

21 h : Égypte - Zimbabwe (Groupe B) sur beIN SPORTS 1

Mardi 23 décembre

13 h 30 : RD Congo - Bénin (Groupe D) sur beIN SPORTS 2

16 h : Sénégal - Botswana (Groupe D) sur beIN SPORTS 1

18 h 30 : Nigeria - Tanzanie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1

21 h : Tunisie - Ouganda (Groupe C) sur beIN SPORTS 1

Mercredi 24 décembre

13 h 30 : Burkina Faso - Guinée équatoriale (Groupe E) sur beIN SPORTS 2

16 h : Algérie - Soudan (Groupe E) sur beIN SPORTS 1

18 h 30 : Côte d’Ivoire - Mozambique (Groupe F) sur beIN SPORTS 1

21 h : Cameroun - Gabon (Groupe F) sur beIN SPORTS 1

Vendredi 26 décembre

13 h 30 : Angola - Zimbabwe (Groupe B) sur beIN SPORTS 1

16 h : Égypte - Afrique du Sud (Groupe B) sur beIN SPORTS 1

18 h 30 : Zambie - Comores (Groupe A) sur beIN SPORTS 1

21 h : Maroc - Mali (Groupe A) sur beIN SPORTS 1

Samedi 27 décembre

13 h 30 : Bénin - Botswana (Groupe D) sur beIN SPORTS 2

16 h : Sénégal - RD Congo (Groupe D) sur beIN SPORTS 1

18 h 30 : Ouganda - Tanzanie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1

21 h : Nigeria - Tunisie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1

Dimanche 28 décembre

13 h 30 : Gabon - Mozambique (Groupe F) sur beIN SPORTS 2

16 h : Guinée équatoriale - Soudan (Groupe E) sur beIN SPORTS 1

18 h 30 : Algérie - Burkina Faso (Groupe E) sur beIN SPORTS 1

21 h : Côte d’Ivoire - Cameroun (Groupe F) sur beIN SPORTS 1

Lundi 29 décembre

17 h : Angola - Égypte (Groupe B) sur beIN SPORTS 1

17 h : Zimbabwe - Afrique du Sud (Groupe B) sur beIN SPORTS 2

20 h : Zambie - Maroc (Groupe A) sur beIN SPORTS 1

20 h : Comores - Mali (Groupe A) sur beIN SPORTS 2

Mardi 30 décembre

17 h : Ouganda - Nigeria (Groupe C) sur beIN SPORTS 2

17 h : Tanzanie - Tunisie (Groupe C) sur beIN SPORTS 1

20 h : Bénin - Sénégal (Groupe D) sur beIN SPORTS 2

20 h : Botswana - RD Congo (Groupe D) sur beIN SPORTS 1

Mercredi 31 décembre

17 h : Guinée équatoriale - Algérie (Groupe E) sur beIN SPORTS 1

17 h : Soudan - Burkina Faso (Groupe E) sur beIN SPORTS 2

20 h : Gabon - Côte d’Ivoire (Groupe F) sur beIN SPORTS

20 h : Mozambique - Cameroun (Groupe F) sur beIN SPORTS 2