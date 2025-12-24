ICONSPORT_280742_0012

CAN 2025 : Le Cameroun ne rate pas ses débuts

CAN 202524 déc. , 22:56
parClaude Dautel
Pour son entrée en lice dans cette CAN 2025, le Cameroun s'est imposé sur la plus petite des marges ce mercredi soir (1-0) face au Gabon. Le seul but signé Karl Etta Eyong dès la 6ᵉ minute a permis aux Lions indomptables de décrocher la victoire et d'être à la hauteur de la Côte d'Ivoire, avec une égalité parfaite, après la première journée dans le Groupe F
