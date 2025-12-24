CAN 2025 : Le Cameroun ne rate pas ses débuts

L'OL a les moyens.
Joyeux réveillon 🧑🎄🎉🎁
Même lui doit avoir compris qu'il était en sur régime, que les astres étaient alignés pour qu'il fasse cette saison individuelle et collective et qu'il ne pourra probablement plus la reproduire, malheureusement
"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...
@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
FIN DU MATCH ! ✅ Un match serré qui se conclut par une victoire 1-0 du Cameroun. 🇨🇲🇬🇦 #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile