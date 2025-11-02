PSG : Bambi Barcola est de retour à Paris

Samedi, le Paris Saint-Germain s'est longtemps cassé les dents sur le bloc niçois avant de trouver la faille à la dernière seconde par Gonçalo Ramos. L'inefficacité parisienne est largement incarnée par Bradley Barcola, trop timoré en l'absence des cadres.

La Ligue 1 commence à inquiéter le Paris Saint-Germain . Les champions d'Europe 2025 font face à une situation curieuse. Ils ont plus de mal à marquer dans le championnat de France qu'en Ligue des champions. Tandis que l'Atalanta et Leverkusen ont ramassé 11 buts en deux matchs, les formations françaises résistent bien mieux et frustrent même le PSG. Lorient avait arraché le nul 1-1 en semaine malgré les 80% de possession de balle des Parisiens. Nice a failli imiter les Merlus samedi, ne concédant le seul but du match que sur la dernière action

Barcola, l'endormi trop frêle du PSG

Les difficultés du PSG s'expliquent par le jeu restrictif des adversaires mais surtout par le manque d'efficacité de ses propres attaquants. Bradley Barcola incarne à lui seul les limites parisiennes du moment. Noté 4 par L'Equipe contre Nice, l'ancien lyonnais n'a pas su tromper Yehvann Diouf malgré plusieurs situations franches. En première période, il a pourtant été décalé à la perfection sur une action. Néanmoins, sa frappe trop écrasée a fini dans les gants du gardien niçois. De quoi faire enrager Walid Acherchour. Sur RMC, il s'est plaint du côté inoffensif voire gentil de Bradley Barcola sur un terrain.

« Je le défends souvent mais tu as envie à un moment donné de le réveiller quoi. Chaque fois, tu as l’impression qu’il est endormi. Sur certaines situations, ça manque de calcium sur certaines frappes. Sincèrement, des fois il a un côté dilettante. La nonchalance, le short un peu baissé. C’est son style je sais, mais je trouve qu’en terme d’intensité il ne fait pas tout à fond. […] Mais oh ! Bradley faut passer un cap là ! Faut choquer les gens ! Avec toute la sympathie que j’ai, il y a pas mal de match où je ressors frustré. J’ai l’impression qu’il ne peut pas être leader d’attaque quand les mecs ne sont pas là. Il a besoin d’être accompagné. Bradley Barcola doit se faire violence, il doit faire beaucoup mieux », a t-il analysé dans l'After Foot.

Le qualificatif Bambi, choisi par Daniel Riolo à l'encontre de l'attaquant après PSG-Newcastle en 2023, n'a jamais semblé si proche de revenir dans l'actualité.