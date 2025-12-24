wahi vaudra 100 me francfort prend les paris wahi 11 393217

Mercato : Wahi prend une folle décision pour sa carrière

Mercato24 déc. , 22:00
parEric Bethsy
0
Loin de répondre aux attentes de l’Eintracht Francfort, Elye Wahi ne sera pas retenu cet hiver. L’attaquant français devrait partir en prêt pour la deuxième partie de saison. Mais alors qu’une belle opportunité s’offrait à lui en Espagne, l’ancien joueur du Racing Club de Lens privilégie des retrouvailles avec Franck Haise à l’OGC Nice.
Les saisons passent et la trajectoire d’Elye Wahi ne décolle toujours pas. Après ses débuts prometteurs à Montpellier, le Français n’a jamais vraiment confirmé au niveau supérieur. Son irrégularité avait incité le Racing Club de Lens à s’en séparer malgré des performances remarquées en Ligue des Champions. Puis l’Olympique de Marseille n’avait pas attendu longtemps avant de l’expédier en Allemagne. C’est effectivement l’Eintracht Francfort qui a pris le pari de le relancer en janvier dernier, jusqu’ici sans succès.

Haise a convaincu Wahi

L’attaquant de 22 ans n’a débuté que trois matchs cette saison et n’a inscrit qu’un seul petit but toutes compétitions confondues. Comme on pouvait s’y attendre, Elye Wahi n’est pas retenu par ses dirigeants qui ouvrent la porte à un prêt. Reste à savoir où sera la prochaine opportunité de l’avant-centre. En Espagne, le FC Séville lui tend la main et représente une destination séduisante. Mais pour le moment, l’international Espoirs tricolore semble parti pour décliner l’invitation de l’actuel 10e de Liga.
Elye Wahi se dirige plutôt vers l’OGC Nice, confirme le quotidien Le Parisien. Le Gym, un temps hésitant, a finalement choisi d’accélérer sur ce dossier. Une bonne nouvelle pour l’ancien Lensois, déterminé à retravailler sous les ordres de Franck Haise, et qui a donc donné son accord pour terminer la saison chez les Aiglons. La balle est maintenant dans le camp de l’OGC Nice et de l’Eintracht Francfort qui tentent de s’entendre sur la prise en charge du salaire du joueur. Si l’opération se confirme, on pourra parler d’un choix étonnant, tant pour le Gym en crise que pour l’attaquant à la ramasse.
S. Wahi

S. Wahi

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280742_0012
CAN 2025

CAN 2025 : Le Cameroun ne rate pas ses débuts

Rabiot Milan
Serie A

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

ICONSPORT_280741_0016
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel

Fil Info

24 déc. , 22:56
CAN 2025 : Le Cameroun ne rate pas ses débuts
24 déc. , 21:00
Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie
24 déc. , 20:27
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel
24 déc. , 20:00
30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace
24 déc. , 19:30
Rémy Cabella à Nantes, c'est signé
24 déc. , 19:00
Surprise, le Barça pense à un énorme flop de l'OM
24 déc. , 18:20
L'OL revient en piste pour Disasi
24 déc. , 17:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

Derniers commentaires

L'OL revient en piste pour Disasi

L'OL a les moyens.

PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé

Joyeux réveillon 🧑‍🎄🎉🎁

Dembélé et le PSG, l'énorme coup de froid

Même lui doit avoir compris qu'il était en sur régime, que les astres étaient alignés pour qu'il fasse cette saison individuelle et collective et qu'il ne pourra probablement plus la reproduire, malheureusement

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading