Mercato : Wahi prend une folle décision pour sa carrière

Loin de répondre aux attentes de l’Eintracht Francfort, Elye Wahi ne sera pas retenu cet hiver. L’attaquant français devrait partir en prêt pour la deuxième partie de saison. Mais alors qu’une belle opportunité s’offrait à lui en Espagne, l’ancien joueur du Racing Club de Lens privilégie des retrouvailles avec Franck Haise à l’OGC Nice.

Les saisons passent et la trajectoire d’Elye Wahi ne décolle toujours pas. Après ses débuts prometteurs à Montpellier, le Français n’a jamais vraiment confirmé au niveau supérieur. Son irrégularité avait incité le Racing Club de Lens à s’en séparer malgré des performances remarquées en Ligue des Champions. Puis l’Olympique de Marseille n’avait pas attendu longtemps avant de l’expédier en Allemagne. C’est effectivement l’Eintracht Francfort qui a pris le pari de le relancer en janvier dernier, jusqu’ici sans succès.

Haise a convaincu Wahi

L’attaquant de 22 ans n’a débuté que trois matchs cette saison et n’a inscrit qu’un seul petit but toutes compétitions confondues. Comme on pouvait s’y attendre, Elye Wahi n’est pas retenu par ses dirigeants qui ouvrent la porte à un prêt. Reste à savoir où sera la prochaine opportunité de l’avant-centre. En Espagne, le FC Séville lui tend la main et représente une destination séduisante. Mais pour le moment, l’international Espoirs tricolore semble parti pour décliner l’invitation de l’actuel 10e de Liga.

Elye Wahi se dirige plutôt vers l’OGC Nice , confirme le quotidien Le Parisien. Le Gym, un temps hésitant, a finalement choisi d’accélérer sur ce dossier. Une bonne nouvelle pour l’ancien Lensois, déterminé à retravailler sous les ordres de Franck Haise, et qui a donc donné son accord pour terminer la saison chez les Aiglons. La balle est maintenant dans le camp de l’OGC Nice et de l’Eintracht Francfort qui tentent de s’entendre sur la prise en charge du salaire du joueur. Si l’opération se confirme, on pourra parler d’un choix étonnant, tant pour le Gym en crise que pour l’attaquant à la ramasse.