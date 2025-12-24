ICONSPORT_277983_0478
Sidiki Chérif

30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace

SCO24 déc. , 20:00
parQuentin Mallet
0
Auteur d'un début de saison très prometteur, Sidiki Chérif risque de ne pas rester très longtemps à Angers. Le SCO demande 30 millions d'euros pour le laisser partir, une somme qui n'effraie pas Crystal Palace.
Qui aurait pu prédire en début de saison qu'Angers serait dixième du championnat de France de Ligue 1 à mi-parcours, le tout avec un mercato estival sans la moindre dépense ? Avec 22 points, les hommes d'Alexandre Dujeux sont même très proches des places européennes puisque seulement 5 points les séparent du Stade Rennais, sixième. Un état de fait qui s'explique par une force collective surprenante mais surtout impressionnante. Forcément, de telles prouesses attirent l'œil des recruteurs de tout horizon.
S. Cherif

S. Cherif

GuineaGuinée Âge 19 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs16
Buts4
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En Angleterre, on scrute avec une attention particulière la situation du jeune Sidiki Chérif. A 19 ans, il a pris une ampleur importante dans le groupe angevin. C'est simple, depuis le début de la saison, il a participé à tous les matchs de Ligue 1 possible et a inscrit 4 buts, dont deux précieux contre l'OM et l'AS Monaco. Un buteur de son âge et de son profil intéresse logiquement les clubs anglais.

Sidiki Chérif va rapporter gros

Parmi les écuries britanniques séduites, on retrouve notamment Crystal Palace, révèle Le Parisien. Face aux sollicitations croissantes pour Sidiki Chérif, la direction du SCO demande un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser partir sa pépite, apprend-on. Un prix particulièrement élevé, mais qui ne semble pas refroidir les Eagles, lesquels ont exprimé en coulisses leur intention de s'activer dans ce dossier. L'actuel 8e de Premier League sait qu'un départ de Jean-Philippe Mateta est inéluctable et qu'il faudra le remplacer au plus vite. C'est pourquoi le jeune franco-guinéen se retrouve dans le radar de l'écurie londonienne.
En parallèle, un club allemand est aussi prêt à faire feu pour s'offrir Sidiki Chérif dès le mois de janvier prochain, conclut le média francilien. Quoi qu'il en soit, Angers se trouve littéralement sur une mine d'or et va pouvoir remplir les caisses en cas de vente au prix fort.
0
Articles Recommandés
Rabiot Milan
Serie A

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

ICONSPORT_280741_0016
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel

ICONSPORT_275220_0027
FC Nantes

Rémy Cabella à Nantes, c'est signé

Fil Info

24 déc. , 21:00
Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie
24 déc. , 20:27
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel
24 déc. , 19:30
Rémy Cabella à Nantes, c'est signé
24 déc. , 19:00
Surprise, le Barça pense à un énorme flop de l'OM
24 déc. , 18:20
L'OL revient en piste pour Disasi
24 déc. , 17:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
24 déc. , 17:55
CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan
24 déc. , 17:30
Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Derniers commentaires

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...

L'OL revient en piste pour Disasi

l'OL n'a pas les moyens. Tous les clubs vont pas vous faire des prêts de 6 mois d'autant qu'il faut vendre aussi

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Le Qatar fera tout pour qu'il ne l'obtienne pas. Tous les manges boules du PSG en feront de même.

L'OL revient en piste pour Disasi

En fait... l'OL n'a jamais quitté cette piste. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading