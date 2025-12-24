30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace

Auteur d'un début de saison très prometteur, Sidiki Chérif risque de ne pas rester très longtemps à Angers. Le SCO demande 30 millions d'euros pour le laisser partir, une somme qui n'effraie pas Crystal Palace.

Qui aurait pu prédire en début de saison qu' Angers serait dixième du championnat de France de Ligue 1 à mi-parcours, le tout avec un mercato estival sans la moindre dépense ? Avec 22 points, les hommes d'Alexandre Dujeux sont même très proches des places européennes puisque seulement 5 points les séparent du Stade Rennais, sixième. Un état de fait qui s'explique par une force collective surprenante mais surtout impressionnante. Forcément, de telles prouesses attirent l'œil des recruteurs de tout horizon.

S. Cherif Guinée • Âge 19 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 16 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En Angleterre, on scrute avec une attention particulière la situation du jeune Sidiki Chérif. A 19 ans, il a pris une ampleur importante dans le groupe angevin. C'est simple, depuis le début de la saison, il a participé à tous les matchs de Ligue 1 possible et a inscrit 4 buts, dont deux précieux contre l'OM et l'AS Monaco. Un buteur de son âge et de son profil intéresse logiquement les clubs anglais.

Sidiki Chérif va rapporter gros

Parmi les écuries britanniques séduites, on retrouve notamment Crystal Palace, révèle Le Parisien. Face aux sollicitations croissantes pour Sidiki Chérif, la direction du SCO demande un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser partir sa pépite, apprend-on. Un prix particulièrement élevé, mais qui ne semble pas refroidir les Eagles, lesquels ont exprimé en coulisses leur intention de s'activer dans ce dossier. L'actuel 8e de Premier League sait qu'un départ de Jean-Philippe Mateta est inéluctable et qu'il faudra le remplacer au plus vite. C'est pourquoi le jeune franco-guinéen se retrouve dans le radar de l'écurie londonienne.

En parallèle, un club allemand est aussi prêt à faire feu pour s'offrir Sidiki Chérif dès le mois de janvier prochain, conclut le média francilien. Quoi qu'il en soit, Angers se trouve littéralement sur une mine d'or et va pouvoir remplir les caisses en cas de vente au prix fort.