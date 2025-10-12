ICONSPORT_270646_0264

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

PSG12 oct. , 19:05
parGuillaume Conte
3
Le PSG possède un effectif en or qu'il ne veut changer pour rien au monde. Cela pourrait se traduire par une vague de prolongations spectaculaires au début de l'année 2026. 
Apôtre du collectif avant tout depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG avait frappé fort en début d’année 2025 en effectuant plusieurs annonces de prolongation de contrat pour ses cadres. De quoi blinder des joueurs comme Vitinha, Achraf Hakimi, ou tout simplement l’entraineur espagnol du club de la capitale. La même chose pourrait bien avoir lieu cet hiver. Le compte PSG Inside Actus dévoile en effet que les champions d’Europe vont lancer les grandes offensives dans les prochaines semaines, et profiter du fait de se retrouver entre deux mercatos pour parler prolongation de contrat avec cinq joueurs. 
Ainsi, c’est une véritable vague de prolongations que le PSG rêve d’annoncer début 2026, avec même quelques belles surprises. La prolongation la plus logique et la mieux engagée reste celle de Fabian Ruiz, qui est courtisé en Espagne et a été un temps tenté par un retour en Liga, mais se plait tellement à Paris qu’il est parti pour s’engager sur le long terme. Deux joueurs devraient aussi signer un nouveau bail sachant la confiance que leur accorde Luis Enrique. Il s’agit de Senny Mayulu, sous contrat jusqu’en 2027, et Ibrahim Ndiaye, qui possède le même engagement. Les deux pépites offensives du PSG devraient ainsi signer pour du très long terme si tout se passe bien dans les prochaines semaines. 

Lire aussi

Gilberto Mora au PSG, le Barça fait irruptionGilberto Mora au PSG, le Barça fait irruption
PSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprendPSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprend
Enfin, le Paris SG va s’attaquer à deux dossiers plus spectaculaires, et compliqués. Il s’agit de celui de Bradley Barcola, recruté au dernier jour du mois d'août 2023, et qui a encore de quoi voir venir avec un contrat jusqu’en 2028. Mais Paris compte sur lui et souhaite lui faire savoir en le prolongeant, alors qu’il a parfois pu être mécontent de son statut de remplaçant en deuxième partie de saison dernière.
Pour le dernier joueur concerné, ce sera encore plus important, puisqu’il s’agit d’Ousmane Dembélé. Arrivé comme Barcola en août 2023, il possède l’un des plus gros salaires de l’effectif. Mais sa victoire au Ballon d’Or a forcément fait monter sa côte, et le PSG souhaite le récompenser avec un contrat de premier rang. Les discussions n’ont pas encore débuté, et des premiers rendez-vous sont calés pour le mois de novembre, avec l’espoir d’inclure l’ancien rennais dans la vague de prolongation de contrat à venir au PSG. 
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0083
Foot Europeen

Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

ICONSPORT_271641_0241
PSG

Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Memphis
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

psg lucas hernandez repond sechement aux rumeurs de depart iconsport 263636 0207 395856
Equipe de France

Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire

Fil Info

20:30
Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie
20:00
Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus
19:58
CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte
19:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
19:30
Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire
18:45
Zack Nani fait une grande annonce sur l’équipe de France
18:30
L'OM a évité une grave erreur au mercato
18:00
EdF : Zidane prévient la France, il arrive
17:30
OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

Derniers commentaires

Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO

On peut oublier

Le Barça refuse un défenseur du PSG

je suis très réservé sur ce joueur

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

on va gérer

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

Voici de belles nouvelles.

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

💪💪💪💪💪yes !!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading