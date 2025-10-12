Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

Le PSG possède un effectif en or qu'il ne veut changer pour rien au monde. Cela pourrait se traduire par une vague de prolongations spectaculaires au début de l'année 2026.

Apôtre du collectif avant tout depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG avait frappé fort en début d’année 2025 en effectuant plusieurs annonces de prolongation de contrat pour ses cadres. De quoi blinder des joueurs comme Vitinha, Achraf Hakimi, ou tout simplement l’entraineur espagnol du club de la capitale. La même chose pourrait bien avoir lieu cet hiver. Le compte PSG Inside Actus dévoile en effet que les champions d’Europe vont lancer les grandes offensives dans les prochaines semaines, et profiter du fait de se retrouver entre deux mercatos pour parler prolongation de contrat avec cinq joueurs.

Ainsi, c’est une véritable vague de prolongations que le PSG rêve d’annoncer début 2026, avec même quelques belles surprises. La prolongation la plus logique et la mieux engagée reste celle de Fabian Ruiz, qui est courtisé en Espagne et a été un temps tenté par un retour en Liga, mais se plait tellement à Paris qu’il est parti pour s’engager sur le long terme. Deux joueurs devraient aussi signer un nouveau bail sachant la confiance que leur accorde Luis Enrique. Il s’agit de Senny Mayulu, sous contrat jusqu’en 2027, et Ibrahim Ndiaye, qui possède le même engagement. Les deux pépites offensives du PSG devraient ainsi signer pour du très long terme si tout se passe bien dans les prochaines semaines.

Enfin, le Paris SG va s’attaquer à deux dossiers plus spectaculaires, et compliqués. Il s’agit de celui de Bradley Barcola, recruté au dernier jour du mois d'août 2023, et qui a encore de quoi voir venir avec un contrat jusqu’en 2028. Mais Paris compte sur lui et souhaite lui faire savoir en le prolongeant, alors qu’il a parfois pu être mécontent de son statut de remplaçant en deuxième partie de saison dernière.

Pour le dernier joueur concerné, ce sera encore plus important, puisqu’il s’agit d’Ousmane Dembélé. Arrivé comme Barcola en août 2023, il possède l’un des plus gros salaires de l’effectif. Mais sa victoire au Ballon d’Or a forcément fait monter sa côte, et le PSG souhaite le récompenser avec un contrat de premier rang. Les discussions n’ont pas encore débuté, et des premiers rendez-vous sont calés pour le mois de novembre, avec l’espoir d’inclure l’ancien rennais dans la vague de prolongation de contrat à venir au PSG.